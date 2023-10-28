انت الان تتابع خبر عودوا الى ربكم كفاكم استهبال.. ليلى عبد اللطيف تكشف اخطر توقعاتها والجمهور مصدوم ومرعوب!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن اخطر توقعاتها للمرحلة القادمة، حيث تنبأت بحدوث كوارث بشرية، مشيرة الى أخذ الحيطة والحذر.

ليلى عبد اللطيف أبدت حزنها مما سيحدث خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، وقالت انها لاتتمنى أن يحدث ماتوقعته.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.