انت الان تتابع خبر اتفرج .. ليلى عبد اللطيف تحبس الأنفاس بفيديو قديم تتوقع فيه الحرب.. ما كشفته سابقا فاجأ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدمت ليلى عبد اللطيف الجمهور بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام ظهرت فيه وهي تتوقع أحداث فلسطين.

فيديو ليلى عبد اللطيف عن أحداث فلسطين ليس الأول، وإنما قبل أسابيع نشرت خبيرة الفلك مقطع فيديو آخر حبست فيه الأنفاس بتوقعاتها بكارثة حفل زفاف العراق.

يذكر أن إسرائيل تعرضت لعملية عرفت باسم طوفان الأقصى، لترد بعدها إسرائيل بعنف شديد وتعلن حربها على غزة وتتسبب في سقوط الآلاف من الفلسطينيين.

وكانت ليلى عبد اللطيف أشعلت حديث منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تتوقع فيه بأحداث حفل زفاف العراق.