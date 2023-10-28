انت الأن تتابع خبر اسم المتسابق الفائز بجائزه 100 الف دولار من مسابقة الحلم.. وكيفية الاشتراك فى المسابقة والحصول على جوائز بقيمة مليون دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مسابقة الحلم هى مسابقة تقوم بتقديم جوائز مالية ضخمة جدا تقدر بقيته ملايين الدولارات والتى تساعد العديد من المواطنين مما تجعل المشاهدين يشتركون فى المسابقة ويعد الفائزون بالجوائز القيمة والضخمه وقد اعلن برنامج الحلم عن اسم الفائز بجائزه 100 الف دولار الشهرية ويمنح ايضا البرنامج جوائز مالية اخرى من 5 الاف دولار حتى مليون دولار وتمنح خذه الجوائز مرة فى السنة ولكن القائمين على البرنامج قرروا زياده عدد الفائزين ومنح الجائزه مرتين سنويا.

اسم الفائز بجائزه 100 الف دولار من مسابقة الحلم :

وقدم مصطفى اغا تهنئته للمتسابق صالح الحارثى بعد فوزة بجائزه ال 100 الف دولار على قناه MBC قما قامت ادارة البرناممج بأعلان اسم الفائز فى مسابقة الحلم على جميع المنصات الرسمية للبرنامج.

الاشتراك فى مسابقة برنامج الحلم :

يمكن لكن المواطنين الاشتراك فى مسابقة برنامج الحلم ويوجد ثلاثة طرق للاشتراك فى المسابقة وقد تكون انت الرابح القادم الطريقة الاولى عبر الموقع الالكترونى الرسمى لبرنامج الحلم او الطريقة الثانية عن طريقى ارسال كلمه حلم او Dream على الرقم الخاص ببلدك وتقوم بالاجابة على الاسئلة بصوره صحيحه او عن طريق الطريقة الثالثة بتنزيل برمامج الخلم وتثبيته ببعض الاجراءات لكى ترتقى عضويتك واتباع الخطواط حتى تقوم بالاشتراك فى السابقة

قام مقدر البرامج الشهير مصطفى اغا مقدم برنامج الحلم على قناه MBC السعودية بالاعلان عن اسم المتسابقى بجائزه برنامج الحلم المقدرة بقيمة 100 الف دولار فى شهر سبتمبر والمتسابقى هو صالح الحارثى من المملكة العربية السعودية والجائزه يتم الاعلان عنها شهريا.