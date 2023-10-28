“اوعي ترميه من الزبالة”… كنز من ذهب في بذور الفلفل لما تستخدميها بهذه الطريقة مش هتقدري تستغني عنها تاني

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رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من ربات المنازل عن الطرق التي تساعد على تطويل الشعر وإنبات الفراغات الموجودة في فروة الشعر إلى جانب تكثيف الشعر والتخلص من التشابك والهيشان لذلك استطعنا أن نوفر وصفة طبيعية بواسطة عقاب الفلفل عن طريق عقاب الفلفل سوف يتم التخلص من جميع مشاكل الشعر وذلك لأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والتي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وسوف نوضح لكم طريقة التحضير وصفة أعقاب الفلفل من خلال هذا المقال.

وصفة أعقاب الفلفل

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

أعقاب من الفلفل.

2 كوب من الماء.

معلقة من القرنفل.

معلقة من الروزماري.

معلقة من حبة البركة.

معلقة من الكمون.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع عملها في المنزل بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما ياتي.

نحضر الوعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا ثم نرفع الخليط على النار.

ثم نتركه حتى تمام الغليان.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته الخليط و وضعه في بخاخ ثم نقوم باستخدامه بشكل يومي قبل النوم مع تدليك فروة الرأس لمدة 10 دقائق.

سوف نلاحظ أن تلك الطريقة تساعد على إنبات الفراغات والتخلص من الشعر القصير ونلاحظ تكثيف الشعر بصورة كبيرة من أول استخدام للوصفة.

نصائح لتطويل الشعر

توجد بعض النصائح المهمة التي تساعد على تطويل الشعر وهي:

تناول كمية كبيرة من المياه.

تناول الأطعمة المفيدة لصحتنا التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم والمعادن المهمة للشعر.

تناول فيتامين E.

زيت جوز الهند يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه والحليب يساعد على تغذية الشعر وتقوية جذوره لتحضير هذه الخلطة اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع نصف كوب من الحليب ثم ضعي الخليط على الشعر الرطب واتركيه لمدة ساعة. اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد بهذه الطريقة تحصلين على شعر طويل وصحي ولامع من أول استعمال

يوجد الكثير من الفوائد الموجودة في الفلفل لذلك يجب استخدامه في طرق كثيرة مخالفه حيث يساعد قشر الفلفل في تطويل الشعر وتكثيف فيمكن عمل ماسك يساهم في تنعيم الشعر طبقا لبعض الخطوات السابقة المذكورة في المقال يجب استخدام هذه الوصفة أكثر من مره للوصول إلى نتائج ملموسة في اقرب وقت ممكن كما يجب وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون