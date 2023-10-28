انت الأن تتابع خبر “خلطة متخطرش علي بال الجن الازرق “.. ضعي الفازلين على الخيار علي المناطق من جسمك مرة واحدة ومش هتصدقي هيحصل اي هتدلعي جوزك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لكل من يبحث عن الجمال والتخلص من مشاكل البشرة بدون تكلفة وبنتائج مبهرة يمكنكم استخدام وصفة طبيعية تحتوي على مجموعة هائلة من الفوائد التي تستفيد منها البشرة وتعمل على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة بالإضافة إلى حبوب الشباب وتجعل الوجه ساطع وصافي وصفة الخيار والفازلين حيث كل مكون منهما يحتوي على عدة فوائد عند خلطهما معا تحصل على نتائج مبهرة للغاية، ولمعرفة كيفية استخدام وصفة الفازلين على الخيار يجب متابعة المقال التالي.

الفازلين علي الخيار كنز محدش يعرف عنه حاجه

تعد وصفة الخيار واحدة من أهم الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها للتخلص من مشاكل البشرة دون اللجوء إلى الكريمات والمسلمات الكيمائية التي قد تسبب في بعض الأحيان أضرار جانبية على الوجه، وتتمثل مكونات الوصفة وطريقة التحضير في الآتي:

ملعقتين من الفازلين.

خيارة طازجة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

يمكنكم تنفيذ الوصفة بكل سهولة من خلال إتباع طريقة التحضير التالية:

نقوم بغسل الخيار جيداً ونقشره.

باستخدام المبشرة نقوم ببشر الخيار.

يتم إضافة ماء الورد وزيت اللوز على الخيار المبشور مع التقليب جيداً حتى التجانس.

نضيف الفازلين على المكونات السابقة مع التقليب بشكل مستمر للحصول على خليط متجانس.

ثم يتم إضافة النشا مع التقليب حتى الحصول على خليط متجانس.

يوضع الخليط في برطمان محكم الغلق للحفاظ على الوصفة أطول فترة ممكنة.

يتم غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر للتخلص من أي شوائب على الوجه.

نضع الخليط على الوجه مع التدليك بشكل دائري.

يترك الخليط على الوجه لمدة لاتقل عن نصف ساعة.

بعد مرور الوقت يتم غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر وستلاحظين النتيجة من أول استخدام.

ينصح بتكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

اهمية الفازلين على البشرة

الجدير بالذكر أن الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للتخلص من مشاكل البشرة، والفازلين أهمية كبيرة على الوجه وتتمثل هذه الأهمية في الآتي:

يدخل الفازلين في ترطيب الوجه والتخلص من الجفاف.

كما يساعد في حماية الوجه من أي أضرار نتيجة العوامل الخارجية من تعرض للشمس أو الأتربة.

يعمل الفازلين على نعومة البشرة ونضارتها.

يوجد الكثير من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشره وإزالة الاسمرار الموجود بها يمكن وضع الخيار وعمل صابونه الخيار التي تساعد علي تفتيح البشره بسرعة فتساعد في إزالة السواد بين الاماكن الحساسة أيضا وجعلها بيضاء فاءه الصابونه معروفه بقدرتها العالية علي تفتيح البشره بوقت قصير بدون تعب وايضا يجب تكرار هذه الوصفة مره أسبوعيا الحصول على نتائج مرضية