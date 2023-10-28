انت الأن تتابع خبر هتفتحي بشرتك 7 درجات في يوم واحد.. كولاجين لبان الذكر والفازلين هيحاربو التجاعيد والترهلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن الكثير من الفتيات يعانوا من مشاكل البشرة .وأن مشكلة تفتيح البشرة تعد أمرا شاق بسبب تعرض البشرة للشمس وقد يحدث تصبغات وإسمرار ف البشرة . ولكن توجد طريقة ليست صعبة بل بسيطة ومتوفرة وهي .كولاجين لبان الذكر وفازلين يحاربان التجاعيد والترهلات ويفتحان لون البشرة بـ7 درجات في يوم واحد. وقد تتكون هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة وموجودة في منزلك ومتوفرة وسوف نوضح لكم في هذا المقال مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها.

وصفة كولاجين لبان الذكر والفازلين

ملعقة من لبان الذكر.

الفازلين.

الماء.

ملعقة من النشا.

ملعقة من قرنفل المطحون.

ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت جنين القمح.



كيفية عمل كولاجين لبان الذكر والفازلين

تحضر هذه الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة. سأوضح لكم هذه الخطوات:

1. قومي بوضع الماء ولبان الذكر في وعاء مناسب وضعوه على النار.

2. ثم أضيفوا القرنفل والنشا وقوموا بتحريك المكونات جيدًا حتى تصبح لديكم قوام كريمي.

3. بعد ذلك، قوموا بإزالة المزيج من على النار وأضيفوا باقي المكونات وقوموا بتحريكها جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات معًا.

4. ضعي الخليط في علبة وأغلقوها بإحكام وضعوها في الثلاجة.

5. استخدموا هذه الوصفة يوميًا ككريم للوجه قبل النوم واشطفوها في صباح اليوم التالي.

من الواضح أنه من الاستخدام الأول لهذه الوصفة، سوف تلاحظون تفتيح البشرة والقضاء علي البقع الداكنة والحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

عند استخدام وصفة لبان الذكر، نحصل على الكثير من الفوائد. فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الكولاجين، الذي يساهم في إخفاء الخطوط الدقيقة وتخفيف ظهور التجاعيد لفترة طويلة. كما يمنح البشرة النضارة والإشراق ويساهم في ترطيبها. يعمل أيضًا على تفتيح البشرة وإزالة البقع والتصبغات وآثار الحبوب.ثم يهدئ البشرة ويعالج التهيج والاحمرار، ويحتوي على مضادات أكسدة تغذي البشرة وتحميها. كما يمتلك نسبة عالية من الفيتامينات المغذية للبشرة.

كيف احصل علي لبان الدكر

يمكن الحصول على لبان الذكر من جميع محلات العطارة، وهو متوفر بسعر بسيط للغاية، مما يجعله خيارًا قليل التكلفة. يمكن أيضًا دمج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زبيب مهروس ووضع الخليط على البشرة ودلكه بلطف لمدة 5-10 دقائق ثم شطفه بالماء الفاتر. يعمل العسل كمرطب ومضاد للبكتيريا، في حين يحتوي الزبيب على مواد طبيعية تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، ويحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعزز إشراق البشرة.