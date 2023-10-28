“ياريت جربتها من زمان” طريقة مذهلة هتنظف الاذنين بدون دكتور ولا ألم مفيش اوساخ

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رياض - احمد صلاح - يعد شمع الأذن من الأشياء المهمة التي تفرزها الأذن وذلك لأنها تلتصق بها جميع الأتربة والملوثات قبل دخولها الأذن، ولكن نجد الكثير من الأشخاص يفرز لديهم كمية الشمع بصورة كثيفة مما يؤدي إلى انسداد الأذن وعدم السمع بشكل جيد، لذلك أخذ هؤلاء بالبحث عن طرق يتم بها تنظيف الأذن بشكل جيد بدلا من الذهاب إلى الأطباء واستطعنا أن نجد طريقة فعالة تخلصنا من شمع الأذن وتعمل على تنظيف الأذن بشكل جيد وسوف نوضح تلك الطريقة من خلال هذا المقال.

وصفة تنظيف الأذن

تتكون وصفة تنظيف الأذن من عدة مكونات بسيطة وسهلة وتوجد داخل منازلنا ومن خلالها لا نذهب للطبيب مرة أخرى وسوف نوضح تلك المكونات من خلال الاتي.

زيت اللوز.

زيت شجرة الشاي.

زيت زيتون.

قطنة.

عصا تنظيف الأسنان الصغيرة.

طريقة تحضير خلطة تنظيف الأذن

يتم تحضير خلطة التنظيف عن طريق عدة خطوات بسيطة أوضح الرقم من خلال الآتي.

نحضر وعاء ونضع به الزيوت الطبيعية ونقلبهم جيدا حتى تختلط سويا.

ثم بعد ذلك نحضر العصا الخاصة بتنظيف الأسنان ونكون بلف عليها قطنة.

ثم نغمسها في الزيوت ونضعها في الأذن ولفها عدة مرات.

ثم نخرجها وسوف نلاحظ مدى التصاق الشمع زائد الموجود داخل الأذن بها.

سوف نلاحظ أننا تخلصنا من ذلك الشمع .

تكرر تلك الوصفة مرتين يوميا لنتخلص من جميع الشمع الزائد الموجود في الأذن بصفة نهائية.

وصفة الملح للتخلص من شمع الأذن

يعد الملح من المكونات الطبيعية التي تساعد على تطهير وتنظيف الأذن وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال الآتي.

نحضر وعاء ونضع به الماء والملح ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يذوب الملح تماما في الماء.

ثم نحضر قطارة ونأخذ من ذلك الخليط ثم نقوم بوضعه في الأذن.

ثم بعد ذلك نتركها عدة دقائق حتى يتم إنزال الشمع الزائد من الأذن.

ثم نقوم بمسحه بواسطة قطنة وسوف نلاحظ مدى نظافة الأذن والتخلص من الشمع الزائد بصفة نهائية.

نلاحظ أيضا أن تلك القطارة الطبيعية عن شراء القطارات الخاصة بالأذن من الصيدلية.

تعاني الكثير من الناس من مشاكل في الأذن وايضا وجود الأوساخ يسبب في قله السمع وايضا حدوث أمراض فيما بعد لذلك يجب تنظيف الأذن بطريقة صحيحة وبدون الحاجه الي الذهاب الي دكتور باستخدام بعض الطرق مثل الملح والماء فعمل هذا المحلول يساعد على التخلص من الاوساخ الموجودة بكل سهولة وايضا الحصول على إذن نظيفة حالية من الاوساخ في أقصر وقت ممكن