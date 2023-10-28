انت الان تتابع خبر مصير مأساوي للفلكية ليلى عبداللطيف.. عراف شهير يصعقها بتوقعات جنونية ليس لها مثيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعم العراف المغربي عبدالعزيز الخطابي نهاية صادمة للعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف وذلك خلال استضافته ببرنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو” المغربية.

وتنبأ الخطابي بأن تكون نهاية ليلى عبداللطيف مع نهاية سنة 2023، قائلا: “هاد ليلى عبد الله نهايتها غتكون فنهاية 2023، وكنت قلت غادي توقع ليها مشاكل وغتدخل فزاوية كببر منها، وغتدخل فمشاكل اللي عيكونوا عندها عواقب قضائية”.

وتباينت التعليقات بين مؤيد للمنجم المغربي الذي اعتبره عدد من المشاهدين منافسا حقيقيا للمنجمة اللبنانية المعروفة ليلى عبد اللطيف، في حين رفض بعضهم تصديق توقعاته، رافضين موضوع التنجيم والفلك بشكل كلي وحتى موضوع الأبراج.

ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال وعالمة فلك لُقّبت بـ"سيّدة التوقعات" تقول عن نفسها أنها لا تؤمن بقراءة فنجان القهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي.