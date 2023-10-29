انت الان تتابع خبر ملكة التوقعات ليلى عبد اللطيف تفقد وعيها على الهواء من شدة الخوف.. لن تتخيل ماسيحصل خلال الايام المقبلة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف حدوث أحداث كارثية وزلازل وأوبئة في الأيام المقبلة وأثارت الفزع بتوقعاتها الجديدة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" اعلان حال الطوارىء وكـارثة طبيعية ستشغل العالم بأكمله والسعودية تشهد أحداث كارثية كالزلازل، وانتشار وباء سيودي بعدد من المواطنين؛ لكن المملكة ستتغلب عليها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت.

وقالت العرافة الشهيرة: "ينتشر خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام".

وتوقعت أيضاً بأن اليابان سيشهد كارثة طبيعية يؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحى وستتوجه الأنظار إلى كوكب المريخ لحدث مؤسف، وسنرى العالم في حالة من القلق والحذر،

وكانت ليلى عبد اللطيف قالت في حلقة خاصة عن المشهد السوداني "أرى إن السودان مقبلة على أحداث خطيرة وباتت قريبة على شفير حرب مقبلة وقاسية" وأثار هذا الحديث الكثير من الجماهير العربية وبالأخص السودان.

وأضافت الفلكية الشهيرة: "سيناريو احداث ليبيا والعراق يتكرر في السودان خلال المرحلة وارى السودان يدخل الى المجهول المظلم نفق مليء بالأحداث الكبيرة الكارثية" وهذه الحرب نتيجة لخلافات على السلطة.