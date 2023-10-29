المعجون السحري لتنظيف الأواني المحروقة هتخلى كل الدهون تذوب في ثواني وون تعب

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الرياض - احمد نادر - تعتبر خلطة المعجون السحري المنزلية واحدة من أفضل ما يمكن أن تستخدميه من خلطات تعمل على تنظيف وتلميع الأواني التي قد تعرض سطحها من الداخل أو من الخارج للاحتراق بفعل الدهون مع الحرارة، ولذلك من الممكن استخدام هذه التركيبة السهلة والسريعة في التحضير واستعمالها يزيل أي دهون وحروق موجودة على الإناء ولهذا من المفضل أن يستخدم بشكل مستمر كنوع من الخلطات التي تعزز من لمعان الأواني وتسهل من إذابة أي حروق على سطح الإناء، وفيما يأتي أهم المعلومات عن طريقة تحضير التركيبة وكيف يمكن أن تستخدم تركيبة المعجون السحري المنظف لحروق الأواني.

المعجون السحري لتنظيف الأواني المحروقة

من المفضل استعمال تلك التركيبة المنزلية والتي تتكون من هذه المقادير الآتية:

بيكربونات الصوديوم بمقدار نصف كوب.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من الصابون السائل.

2 ملعقة من ملح الطعام.

طريقة عمل عجينة الكربوناتو السحرية

يمكنك أن تستخدمي عجينة الكربوناتو السحرية عن طريق استخدام المكونات السابقة وتقليبها معا لعمل أفضل مزيج يساعد على إذابة الحروق بشكل سريع وتنظيف الأواني مهما كانت درجة ومستوى الحروق فيها.

بعد تحضير المعجون من الممكن غسل الإناء بالماء ومحاولة كشط أي بقايا أطعمة قد تكون ملتصقة عليه، ثم إضافة عجينة الكربوناتو وتركها على آثار الحروق مدة تصل حتى نصف ساعة.

تلك الطريقة ممتازة للتخلص السريع من أي دهون قد تكون مترسبة ومحترقة على جدران الإناء سواء من الداخل أو خارجه، واستعمال خلطة الكربوناتو مع الليمون يحدث تفاعل لإذابة تلك الدهون بشكل سريع.

استخدامات معجون التنظيف السحري

يمكن التنظيف بشكل جيد للأواني والتخلص

يمكن أن تستخدمي تلك العجينة يوميًا لتلميع الأواني وتنظيفها، وتصلح أيضًا للاستخدام على سطح البوتاجاز للتخلص التام من أي حروق على سطحه.

كما أنه يمكن أن تستعمل لإذابة حروق عيون البوتاجاز حيث يمكن وضع المعجون السحري على العيون، وتركه مدة تصل لنصف ساعة فذلك يعمل على استعادة بريقها وسهولة إذابة الدهون ويمكنك أيضًا استخدام المعجون على سطح الرخامة وتنظيفها وإزالة الشوائب والدهون المتراكمة على الرخام والتخلص من اي اصفرار موجود بها من اول استعمال.