ماسك النشا والخيار للقضاء على علامات الشيخوخة وتبيض البشرة والوجه والكوع واليدين في ثواني

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الرياض - احمد نادر - تهتم الكثير من الفتيات بجميع الوصفات التي تخص البشرة حيث أن الاهتمام بالبشرة والجمال من الأشياء الضرورية عند جميع السيدات، تريد الكثير من الفتيات أن تحصل على بشرة جميلة ولا يوجد بها أي عيوب وتكون ولك البشرة ناعمة وصافية ولهذا يبحث الكثير منهم تن الوصفات الطبيعية التي تجعل البشرة مثل بشرة الأطفال، وفي هذا المقال سوف نوضح بعض الوصفات المفيدة للبشرة وتجعل البشرة بيضاء ولا يوجد بها أي تجاعيد.

ماسك النشا والخيار للقضاء على علامات الشيخوخة وتبيض البشرة

يعتبر ماسك النشا والخيار من أكثر المسكات المعروفة بين السيدات وذلك لأن ها الماسك سهل ويمكن لأي فتات أن تفوز بعمل الماسك في وقت سريع باستخدام مكونات بسيطة ويتميز هذا الماسك أنه له قدرة كبيرة في القضاء على التصبغات الموجودة في البشرة وتوحيد لونها حتى تصبح صافية ونقية.

مكونات ماسك النشا والخيار وكيفية عمل الماسك

يتكون ماسك النشا والخيار من مكونات توجد في أي منزل ما عليك إلا أن تقومي بإحضار النشا ووضع الخيار عليها ويفضل أن يتم وضع معلقة من الزبادي ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون ويتم خلط كل المكونات معاً، وبعد ذلك يتم وضع الماسك على البشرة حتي ينشف الماسك على البشرة وبعدها يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر، ولكي يثبت هذا الماسك فاعليته لابد أن يتم استخدام الماسك على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع الواحد.