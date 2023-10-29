انت الان تتابع خبر دلعي جوزك وابهريه.. ماسك زيت الزيتون والقرنفل للبشرة هيرجعك 20 سنة لورا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تبحث الكثير من الفتيات وعن جميع الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة وخاصة في الفترة التي يكونوا فيها مقبلين على الزواج، حيث تريد كل فتاة أن تكون بشرتها نضرة وجميلة في تلك الفترة، ومن المعروف أن وجود علامات الشيخوخة المبكرة أو التجاعيد من أكثر الأشياء التي تريد كل فتاة التخلص منها ولهذا سوف نوضح كيفية الحفاظ على البشرة ناعمة وجميلة باستخدام مكونات طبيعية في هذا المقال.

ماسك زيت الزيتون والقرنفل للبشرة

من المعروف أن زيت الزيتون من أكثر الأشياء المفيدة للبشرة وبالإضافة إلى ذلك فهو مفيد للشعر أيضاً حيث أن زيت الزيتون يحتوي على عدد كبير من العناصر الضرورية التي تساعد على حيوية ونضارة البشرة، ومن الممكن أن يتم عمل ماسك زيت الزيتون بالقرنفل بالخطوات التالية :

يتم وضع معلقة كبيرة من زيت الزيتون وكذلك معلقة من زيت جوز الهند.

يتم إحضار القرنفل وبعد ذلك يتم طحن كل أعود القرنفل جيداً قبل أن يتم استخدامه على البشرة والنشا ووضعهم على الزيت.

يتم دمج جميع المكونات السابقة مع بعضها حتى تمتزج كل المكونات.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر من كل الأماكن من جذور الشعر وحتى الأطراف.

وبعدها يترك الماسك على الشعر لمدة زمنية حوالي ساعة ليس أقل من ذلك ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والماء.

ولكي تبهرك نتيجة هذا الماسك عليكي أن تقومي بعمل الماسك مرة كل أسبوع وتظلي مداومة عليه لمدة حوالي شهرين أو أكثر سوف تحصلين على شعر صحي.