انت الان تتابع خبر لن يناموا بعد هذه النبؤة.. العرافة ليلى عبد اللطيف تصعق المغاربة بتوقع“خطير ومزلزل” لم يسبق له مثيل.. هذا ما سيحدث في هذا التوقيت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - اشتهرت ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها التي تحقق بعضها بالفعل ما جعلها تحظى بثقة متابعيها حول العالم العربي، مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، ووفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، وفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022.

تصدرت ليلى عبد اللطيف حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو تتوقع فيه بأحداث حفل زفاف العراق.

وظهرت ليلى عبد الطيف في مقطع الفيديو تتوقع تحول حفل زفاف لمأتم في العراق قائلة خبر صاډم ينتشر في حفل زفاف وهذا الخبر سيحول أجواء الزفاف إلى أجواء عزاء.

واشاد الجمهور السوري بتوقعات العرافة الفلكية هذه المرة مستبشرين بما تنبأت به وراجيين توقعه حيث كانت فترة الحړب صعبة للغاية.

أما توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 للمملكة المغربية، فتنبئت أن هناك اكتشافًا لثروة نفطية ضخمة في الصحراء الغربية، واكتشاف الغاز في المغرب في ذلك الوقت.

وأكدت أن هناك ستكون هناك قرارات ملكية كبيرة مرتبطة بتهدئة الأوضاع للشعب المغربي، واستمرار نمو الاقتصاد مع انخفاض معدلات البطالة وأخيرًا، سيتم تطوير البنية التحتية بشكل ملحوظ بوجود بناء الطرق والمطارات الجديدة.