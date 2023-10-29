انت الان تتابع خبر رجل مصري بلا ضمير ولا اخلاق اعتاد خطف الأطفال وإجبارهم على ممارسة هذا الشيء القذر دون رحمة.. وذات مرة هرب أحدهم وفضح كل شيء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - القي رجال الأمن القبض علي شخص يستغل الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم بالسيدة عائشة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى" وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول. وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.