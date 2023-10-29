انت الان تتابع خبر للفطار او العشاء عجينة المخبوزات القطنية الهشة والطرية حضريها في دقائق فقط تنفع لكل المعجنات والفطائر ولا تحتاج لتخمير ولا لجهد.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عجينة المخبوزات هي أساس العديد من الأطباق اللذيذة، مثل البيتزا والفطائر والكعك والمعجنات، ويمكن تحضير عجينة المخبوزات بطرق عديدة، ولكن هناك بعض المكونات الأساسية التي يجب استخدامها في كل مرة، ومن موقعنا سنقدم لكم المكونات المطلوبة لعمل المخبوزات وطريقة تحضيرها.مكونات عجينة المخبوزات. الأساسية لعجينة المخبوزات هي:

الدقيق: يوفر الدقيق القوام الأساسي للعجينة.

الماء الدافئ: يساعد الماء الدافئ على تفعيل الخميرة.

الخميرة: تؤدي الخميرة إلى تخمير العجينة وجعلها خفيفة وهشة.الملح: يضيف الملح نكهة للعجينة.

الزيت: يساعد الزيت على جعل العجينة ناعمة ومرنة

طريقة عمل عجينة المخبوزات

إليك طريقة عمل عجينة المخبوزات الأساسية:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والخميرة والملح.

أضيفي الماء الدافئ والزيت، واعجني العجينة حتى تصبح ناعمة ومتماسكة.

غطّي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر.

اعجن العجينة مرة أخرى، ثم شكليها حسب الرغبة.

اخبز العجينة في فرن محمى على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-30 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

نصائح لتحضير عجينة المخبوزات

استخدمي دقيقًا متعدد الأغراض أو دقيقًا خاصًا بالمخبوزات.

لا تبالغي في العجن، لأن ذلك سيجعل العجينة قاسية.

إذا كانت العجينة لزجة جدًا، أضيفي المزيد من الدقيق تدريجيًا.

إذا كانت العجينة جافة جدًا، أضيفي المزيد من الماء الدافئ تدريجيًا

تأكدي من أن الخميرة نشطة قبل استخدامها. يمكنك اختبار ذلك عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من الخميرة إلى ربع كوب من الماء الدافئ، مع ملعقة صغيرة من السكر. إذا بدأت الخميرة في التفاعل وتكوين فقاعات، فهذا يعني أنها نشطة