جوزك هيموت عليكي فشر سما المصري .. ضعي زيت الزيتون والقرنفل في هذا المكان وجنني زوجك من أول ليلة

عدن - كتب سعد محمود - تبحث العديد من السيدات عن طرق العناية بالبشرة التي تتمثل في الوجه واليدين وغيرها من باقي أعضاء الجسم، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالشعر، وذلك باستخدام وصفة القرنفل وزيت الزيتون، التي تعد من أقوى وأشهر الوصفات الفعالة والمميزة التي يمكن استخدامها، ويتم ملاحظة نتائج إيجابية في وقت قصير، لهذا سنوضح لكم طريقة تحضير هذه الوصفة حتى يتعرف عليها الجميع من السيدات والنساء.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للسيدات

من أجل القيام بتحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل، لابد من إحضار المكونات التي جاءت على النحو التالي:-

عودان من القرنفل.

ملعقة كبيرة من النشاء.

5 ملاعق من زيت الزيتون.

وعاء مناسب من اجل خلط المكونات.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

بعد أن يتم إحضار المكونات التي تم ذكرها مسبقًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل وفقًا لما يلي:-