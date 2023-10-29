انت الان تتابع خبر “مكون موجود في كل منزل”.. ضاع عمرك وانتي متعرفيش استخدامات الحلبة للتجميل هتبطلي تروحي الكوافير تاني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - الشيب هو أحد علامات التقدم في العمر، وهناك العديد من الطرق للتخلص من الشيب، منها الطرق الطبيعية، الحلبة هي أحد الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الشيب حيث تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية للشعر، مثل البروتين والحديد والزنك كما أن لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الشعر من التلف.

التخلص من الشيب بالحلبة

الحلبة هي طريقة طبيعية وفعالة للتخلص من الشيب، حيث تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية المهمة للشعر، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للأكسدة وفيما يلي طريقة استخدام الحلبة للتخلص من الشيب:

عليك إحضار كأس من الحلبة المطحونة.

ثم أضيفي القليل من الماء إلى الحلبة حتى تتكون عجينة متجانسة.

بعدها أضيفي ملعقة طعام من العسل أو القهوة إلى العجينة حسب الرغبة.

ادهني الخليط على فروة الرأس مع التحريك المستمر وتترك ثلاثين دقيقة.

بعدها اغسلي الشعر بالشامبو كالمعتاد.

نصائح لزيادة فعالية الحلبة للتخلص من الشيب

عليك تكرار استخدام الحلبة مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

يجب شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الشعر.

احذري من استخدام الصبغات الكيميائية للشعر.

فوائد الحلبة للشعر الأبيض

بالإضافة إلى فوائدها للتخلص من الشيب، فإن الحلبة لها العديد من الفوائد الأخرى للشعر، منها:

تقوية بصيلات الشعر.

زيادة نمو الشعر.

تقليل تساقط الشعر.

ترطيب الشعر.

حماية الشعر من التلف.

مع الانتظام في استخدام الحلبة، يمكن الحصول على نتائج جيدة في التخلص من الشيب وتحسين صحة الشعر بشكل عام.