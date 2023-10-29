انت الأن تتابع خبر قشر البرتقال على بشرتك!.. ضاع عمرك وانتي بترمي “قشر البرتقال” طلع معجزة كبيرة للبشرة جربيه ومش هتبطلي تعمليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قشر البرتقال غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل كعامل تبييض طبيعي، بالإضافة إلى زيت البرتقال الذي يعمل كمرطب فعال

فوائد قشر البرتقال للبشرة وطريقة استخدامه

إليك بعض فوائد قشر البرتقال للبشرة:

تفتيح البشرة: يساعد قشر البرتقال على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك بفضل محتواه العالي من فيتامين C، والذي يعمل كعامل تبييض طبيعي.

إزالة التصبغات: يساعد قشر البرتقال على إزالة التصبغات والبقع الداكنة من البشرة، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة.

ترطيب البشرة: يعمل قشر البرتقال على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها، وذلك بفضل محتواه من الزيت الطبيعي.

مكافحة حب الشباب: يساعد قشر البرتقال على مكافحة حب الشباب ومنع ظهوره، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الالتهابات.

طريقة استخدام قشر البرتقال للبشرة

يمكن استخدام قشر البرتقال للبشرة من خلال تحضير قناع منزلي بسيط، وذلك بالخطوات التالية:

قومي بتجفيف قشور البرتقال في الشمس لعدة أيام.

اطحني قشور البرتقال إلى حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.

اخلطي مسحوق قشر البرتقال مع القليل من الحليب أو الزبادي للحصول على عجينة.

ضعي العجينة على الوجه لمدة عشرين دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء البارد.

يمكنك تطبيق وصفة قشر البرتقال للبشرة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج ، يمكنك أيضا استخدام قشر البرتقال الطازج بدلا من المجفف للعناية بالبشرة.