انت الأن تتابع خبر هل تعلم مايفعله بك مشروب النعناع وورق الغار.. حل سحري لجميع مشاكل السمنة بالأخص البطن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروب النعناع وورق الغار يعتبر حلًا صحياً يساهم في التخلص السريع من الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والأرداف، دون الحاجة إلى الريجيم الشاق أو التمارين الرياضية يعود فعالية هذا المشروب إلى قدرة ورق الغار الرهيبة على تفتيت الدهون الصعبة، وليس ذلك فقط، بل يعمل أيضًا برفق مع النعناع على تطهير الجسم من السموم، مما يمنحه النضارة والجمال، للحصول على بطن مسطحة وجسم رشيق و صحي، إليك وصفة مشروب النعناع وورق الغار الذي يساعد في التخلص السريع من دهون منطقتي البطن والأرداف، دون الحاجة للريجيم الشاق أو ممارسة التمارين الرياضية، يتميز ورق الغار بقدرته الرهيبة على تفتيت الدهون الصعبة، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يعمل بشكل مشترك مع النعناع على تطهير الجسم من السموم، مما يمنحه النضارة والجمال. وفيما يلي مكونات الوصفة.

مكونات وصفة مشروب النعناع و ورق الغار

فلنكتشف معاً طريقة تحضير مشروب النعناع وورق الغار للتخلص من الدهون وشد ترهلات منطقة البطن والأرداف بطريقة مذهلة المكونات المطلوبة:

ثلاثة أوراق من ورق الغار.

ماء مغلي.

عسل النحل حسب الرغبة.

طريقة تحضير وصفة مشروب النعناع وورق الفار

لتحضير مشروب النعناع مع ورق الغار نستخدام كوب كبير ثم نقوم بخلط النعناع المطحون وورق الغار مع الماء الساخن، مع الضرب جيداً لضمان توزيعهم بشكل متساوي بمجرد ذلك، نغطي الكوب ونترك المزيج ليصبح في درجة حرارة معتدلة، و ينصح بتناول هذا المشروب مشروب النعناع مع ورق الغار قبل النوم بساعة لتحقيق نتائج ممتازة و للحصول على أفضل النتائج، من الأفضل شرب هذا المشروب السحرى في الصباح و المساء، وسوف تكتشف معنا فوائد المشروب الرائع المكون من النعناع وورق الغار لعملية التخسيس.