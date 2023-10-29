انت الان تتابع خبر “العمر عدي وفات واحنا منعرفهاش”.. ضعي الملح في الثلاجة وهتنبهري من اللي هنشوفيه.. النتيجة هتعحبك 100% والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - الثلاجة من أهم الأجهزة المنزلية التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تحافظ على الطعام بشكله الطازج لأطول فترة ممكنة، ومع ذلك قد تصبح الثلاجة مصدر للروائح الكريهة إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، سنتعرف اليوم على مجموعة من الطرق الطبيعية المتاحة في البيت التي تساعد في تنظيف الثلاجة وإزالة الروائح الكريهة بها.

حيل سحرية لتنظيف الثلاجة وإزالة الروائح الكريهة

نقدم لكِ بعض الحيل البسيطة التي تساعد في تنظيف الثلاجة بسهولة والتخلص من الروائح الكريهة:

طريقة تنظيف الثلاجة بالملح

الملح ليس مجرد توابل بل هو أيضا منظف فعال على الرغم من أنه عديم الرائحة، إلا أنه يمكنه امتصاص الروائح الكريهة من الثلاجة يمكن أستخدام الملح للتخلص من الروائح في الثلاجة عن طريق وضع كمية من الملح في كوب من الماء وتوزيعه على أرفف الثلاجة ثم مسحها بقطعة قماش نظيفة.

طريقة تنظيف الثلاجة بالخل

الخل هو منظف طبيعي متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه لتنظيف الثلاجة، فهو يساعد على إزالة الدهون والأوساخ والروائح الكريهة بسهولة ويسر.

يمكنك خلط كأس من الخل الأبيض مع نصف كأس من الماء، استخدم قطعة قماش نظيفة لمسح أرفف الثلاجة بالخل ثم اشطف الأرفف بالماء البارد بعدها جفف الأرفف بفوطة نظيفة.

طريقة تنظيف الثلاجة بالفحم

يمكن استخدام الفحم لازالة الروائح الكريهة من الثلاجة، وذلك عن طريق خطوات بسيطة وهي شطف الثلاجة جيدا بالماء والصابون ثم قسمي قطعة كبيرة من الفحم إلى قطع متوسطة بعدها ضعي كل قطعة من الفحم في رف من رفوف الثلاجة واتركي الثلاجة فارغة لمدة 3-4 أيام.