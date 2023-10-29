انت الأن تتابع خبر تسونامي خطير سيضرب دولة عربية ويمحيها تماماً ... ليلى عبد اللطيف تبكي من هول الكارثة والمذيع طلب بايقاف التصوير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت حسابات فنية توقعات للفلكية ليلى عبد اللطيف تبين انها من حلقة تم منعها من العرض بعد أن بكت على الهواء وطلب المذيع ايقاف التصوير.ليلى عبداللطيف توقعت حدوث كوارث في شهر وحروب مدمرة خلال الـ 4 أو الـ 5 الاشهر القادمة، وحذرت من المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين سيشعر بها لبنان ومصر أيضاً وتسونامي سيضرب دولة عربية ويسبب دماراً هائلاً.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف بأنه خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام.كما وقالت ليلي عبد اللطيف:” إن فرنسا ستعلن حالة الطوارئ في باريس لحدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا في ظروف غامضة، بما يؤدي لحدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد مستشفيات العالم، وسيكون في دولة تعاني من ويلات الحرب.”

وتوقعت العرافة اللبنانية أيضًا بأن اليابان سيشهد كارثة طبيعية يؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحى وستتوجه الأنظار إلى كوكب المريخ لحدث مؤسف، وسنرى العالم في حالة من القلق والحذر،

وبعض دول العالم تتأهب لمواكبة هذا الحدث وموجة صقيع تضرب دول عربية، وتسبب التهابات حادة بالرئة تنتج عنها حالات وفاة وسيتعرض أحد أكبر بنوك العالم لفضيحة كبيرة تؤدي لكارثة ما يجعل هذا البنك يعلن إفلاسه ويغلق.وازدادت شهرة العرافة اللبنانية بعد أن تحقق الكثير من توقعاتها، أبرزها زلزال تركيا وسوريا والحرب الدارئة في السودان.