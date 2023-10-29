انت الان تتابع خبر كريم الخميرة لتفتيح البشرة كبياض الثلج بشكل كبير ونتيجته فعالة وقوية جداً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، حيث تتوفر في الأسواق العديد من الكريمات والمنتجات التجميلية المخصصة لهذا الغرض.

لا أن هذه المنتجات قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، لذلك، تلجأ العديد من النساء إلى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، ومن هذه الوصفات وصفة كريم الخميرة.وصفة كريم الخميرة لتفتيح البشرة

تتميز الخميرة بالعديد من الفوائد للبشرة، فهي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنها تساعد على إزالة البقع الداكنة والشوائب، وتمنح البشرة النعومة والنضارة.

مكونات كريم الخميرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة

ملعقة كبيرة من الحليب السائل

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

طريقة تحضير كريم اخلطي الخميرة الجافة مع الحليب السائل في وعاء صغير.

أضيفي العسل الأبيض وزيت الزيتون ودقيق الشوفان إلى الخليط السابق

قلبي المكونات جيدًا حتى تصبح متجان

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.نصائح لاستخدام كريم الخمير

استخدمي كريم الخميرة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج

قومي باختبار كريم الخميرة على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامه لتجنب أي ردود فعل تحسسي

تجنبي استخدام كريم الخميرة على البشرة المتهيجة أو الملتهبة.

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