انت الان تتابع خبر الفلكي الجوبي يكشف عن المدن التي سيطالها اعصار “تيج” ويحدد توقيت وصوله اليها.. تفاصيل مزلزلة يشيب لها الرأس! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفلكي احمد الجوبي عن المدن التي يتقدم اليها اعصار تيج في هذه اللحظات مبينا توقيت وصوله اليها وقال الجوبي في منشور على قناته في تليجرام ما نصه:انحسار اعصار “تيج” عن السواحل العمانية وتقدم الاعصار بقوة نحو المهره يبدأ من ليل يوم غد الاثنين وحتى نهار الثلاثاء على النحو التالي :

1 – خيصيب ، المهره 102 كم في الساعة

2 – حصوين ، المهره 94 كم في الساعة

3 – نشطون ، المهره 90 كم في الساعة

4 – فتك ، المهره 90 كم في الساعة

5 – دمقوت ، المهره 90 كم في الساعة

6 – حوف ، المهره 84 كم في الساعة

7 – طبوت ، المهره 77 كم في الساعة

8 – جده ، المهره 74 كم في الساعة

9 – هيروت ، المهره 73 كم في الساعة

10 – الغيضه ، المهره 68 كم في الساعة

11 – صقر ، المهره 68 كم في الساعة

12 – يروب ، المهره 66 كم في الساعه

13 – فيدمي ، المهره 64 كم في الساعة

14 – قشن ، المهره 47 كم في الساع

وغدا الاثنين اليوم الاخير في الفاصل ويأتي بعده العقر

والأجواء بمشيئة الله ليوم غد الإثنين 23 أكتوبر 2023 الموافق 8 ربيع ثاني 1445 اجواء معتدلة الى باردة مصحوبة برياح قوية سرعتها 21 كم في الساعة واعلى درجة حرارة نهارا 26° وادنى درجة حرارة ليلا 9° ومعدل الرطوبة 41.5%