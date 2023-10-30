انت الان تتابع خبر الضربه القاضية لاهاذه الدوله العربية.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة كالصاعقة للجميع: “ساعة الصفر دقت وهذا ماسيحدث.!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الفلكية ليلى عبد اللطيف أنه لامفر من الهروب من توقعاتها التي جزمت تحقيقها خلال شهر اكتوبر الحالي والاشهر الباقية من عام 2023.

ليلى عبد اللطيف اثارت الجدل بحلقة توقعات مدوية اثارت الرعب عند الجمهور .

إليكم أبرز ما توقعت:

سنرى أسوأ كارثة في تاريخ البشرية في سنة 2023 أو 2024 وستحصل في عدة مناطق بالعالم .

أمراض خطيرة جراء أشعة الشمس تصيب الانسان وتسبب حرارة وإغماء

كوارث في شهر آب أو أيلول

حروب مدمرة خلال الـ 4 أو الـ 5 أشهر المقبلة

لاعب كرة قدم من الصف الأول يتعرض لحادث مؤسف ويدخل إلى المستشفى جراء ذلك

حزن على أحد الرؤساء العرب

العدو الإسرائيلي “يوجع” لبنان ولكن المقاومة ترد الصاع صاعين

موجة شتاء باردة لم يشهدها العالم من قبل وستسبب الأمراض

هذه سنة هي سنة الزلازل والحرائق

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تسونامي يضرب دولة عربية

هزة كبيرة تضرب البحر يشعر بها سكان اليونان وقبرص

المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق الأردن وفلسطين سيشعر بها لبنان ومصر أيضا ولكن لا أحد يعرف الوقت.

الدولار في لبنان سيصل إلى ما فوق الـ 100 ألف ليرة، وشهر اكتوبر لن يمر مرور الكرام