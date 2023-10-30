انت الان تتابع خبر بدون الحاجة الى كيراتين ولا كوافير نهائيا.. بملعقة خميرة واحدة افردي شعرك الخشن والمجعد وغيري 180 درجة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فرد الشعر الخشن، من الممكن علاج الشعر التالف المجعد الخشن من خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تسهم في إعداد وصفات مميزة من اليسير من خلالها عمل أفضل خليط كيراتين طبيعي.

يعتمد بشكل أساسي على مكون الخميرة والتي تعد من أفضل المكونات الطبيعية التي من السهل الحصول من خلالها على كريم طبيعي ناعم يسهم في تنعيم الشعر والتخلص من تجاعيده بكل سهولة وإليك في هذا المقال كيفية تحضير كيراتين الخميرة وأهمية استعماله للشعر وكيف يمكن تطبيق ماسك الخميرة على الشعر بسهولة.

فرد الشعر بالخميرة

يعتبر ماسك وكيراتين الشعر المستخدم لتحضيره مكون الخميرة مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى من أفضل الوصفات التي تسهل من إزالة خشونة الشعر، ومن الممكن التخلص بسرعة من تشابك الشعر من خلال استخدام تلك الوصفة الطبيعية.

وفيما يلي من هذا التقرير نتعرف على مكونات الوصفة والطريقة المتبعة للتحضير بسهولة لجعل الشعر أكثر نعومة وانسيابية.مكونات كيراتين الشعر بالخميرة

من أهم المكونات التي يمكن من خلالها عمل وصفة الخميرة لعلاج الشعر الخشن ما يلي:ملعقة من الخميرة.

ملعقة من كريم الشعر المرطب.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة من زيت السمسم.

2 ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من النشا

طريقة تحضير الخليط

من أسهل طرق إعداد وتحضير خليط الخميرة ما يلي في الخطوات الآتية:يتم وضع الكريم المرطب للشعر مع الفازلين فوق حمام مائي ومن ثم يتم وضع الخميرة مع النشا والتقليب المستمر للمكونات حتى نحصل على خليط ناعم، ثم نضيف زيت الزيتون مع زيت السمسم ونستمر في التقليب.

بعد تحريك الخليط وإضافة كل المكونات وتحضير الوصفة نحصل على خلطة الخميرة الطبيعية المنعمة للشعر.

بعد تجهيز خليط كريمي فعال بالخميرة للشعر من الممكن تطبيقه على الشعر بسهولة وتركه مدة ربع ساعة مع تصفيفه في أثناء فترة التطبيق.

يجب فرك فروة الرأس بخليط الخميرة جيدا.

بعد انتهاء فترة تطبيق الوصفة يتم شطف الشعر جيدا بالماء والشامبو الطبيعي كما أنه من المفضل استعمال التركيبة على الأقل مرتين كل أسبوع. تأكدي من استخدام الخميرة الفورية، حيث أن الخميرة العادية قد لا تكون فعالة بنفس القدر، أما إذا كان شعرك دهنيًا، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى الخليط أما إذا كان شعرك جافًا يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط.تجنبي استخدام الخميرة على فروة رأسك إذا كانت معرضة لحب الشباب

هناك وصفة أخرى لفرد الشعر الخشن هذه الوصفة تتكون من الأفوكادو وزيت الزيتون فقومي بهرس ثمرة أفوكادو ناضجة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم بعد ذلك ضعي الخليط على شعرك المبلل واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو يجب عليكي تكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على شعر ناعم وحرير