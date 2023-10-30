انت الان تتابع خبر قبل أن يقع الفأس على الرأس.. ظهور هذه العلامات على الواتساب تعني أنك مراقب وهناك من يشاهد جميع رسائلك وصورك ومهكر جهازك.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تطبيق الواتساب واحد من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي والذي يستخدم لربط الإتصال سواء الهاتفي أو الدردشات، كذلك مكالمات الفيديو بين الأهل والأصدقاء، كما أنه يستخدم في الأعمال المختلفة مثل تسويق المنتجات أو إنشاء شركات تجارية صغيرة…وغيرها، لذلك يعتبر الأكثر أهمية، وبالرغم من ذلك ونظرا لكثرة استخدامه يعتبر أكثر البرامج الإلكترونية اختراقا، ولاسيما أن بعض الأشخاص يقوموا بتهكير التطبيق واستغلال مستخدميه بأكثر من طريقة، ونسلط الضوء في السطور التالية علي هذا الصدد.

علامات تؤكد أن هناك من يتعقبك

“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان!!!

نظرا للبحث في هذا الصدد قام مسؤول البرمجيات لتطبيق الواتساب بتحديد عدة علامات تؤكد أن هناك من يتعقبك، وتتمثل فيما يلي:

عندما تلاحظ ضعف في تحميل الجهاز أو تطبيق الواتساب عند عملية تبادل الرسائل مع احد الأشخاص.

عندما يخبرك أحدهم بأنك لم تجيب على رسالته بالرغم انك كنت متصل وقم باستقبال الرسالة، ولم تكن فاتح للتطبيق وقتها.

عندما تجد حالات منشورة على حسابك وانت لم تقم بنشرها.

خطوات حماية تطبيق الواتساب على جهازك

“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان!!!

إذا لاحظت أي من العلامات السابقة راقب جهازك جيدا للتأكد، عندما تتأكد من أن تطبيق الواتساب لديك مراقب عليك حمايته والتخلص من المراقبة لضمان حماية بياناتك، ويتم ذلك من خلال تطبيق الخطوات الآتية:

قم بفتح الإعدادات الخاصة بتطبيق الواتس اب على جهازك.

ثم انقر على الحساب الشخصي لك على التطبيق واضغط علي المربع الخاص بالتحقق.

عقب ذلك قم بإدخال password جديد.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني المستحدث كذاك