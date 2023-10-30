انت الأن تتابع خبر بدون وقت ولا مجهود .. طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل “بيتزا الطاسة” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر وجبة البيتزا من المعجنات التي يعشقها الصغار والكبار، كما أنه يمكنك عملها في المنزل بالمكونات والحشوات المتاحة، وعلى الجانب الآخر هناك بعض الأشخاص يستصعبون طرق عملها، إلا أننا في هذا المقال سنقدم لهم حل جذري لهذه المشكلة، عن طريق الحصول على ألذ طعم للبيتزا مع توفير الوقت والمجهود، ويمكن أن نطلق عليها بيتزا بدون تخمير أو بيتزا الطاسة.

مكونات بيتزا الطاسة

تحتاج لعمل بيتزا الطاسة مجموعة من المكونات المتوفرة داخل كل منزل، ويمكنك تبديل بعضها منها أو الاستغناء عنها وخاصة المكونات المستخدمة للحشو، وتكفي هذه المكونات لعمل بيتزا لوجبة الغذاء ل 6 أفراد، وتتمثل في التالي:

المكونات الكمية

الدقيق 3 كوب

البيكنج بودر 1 ملعقة صغيرة

الملح رشة

الحليب نصف كوب

زيت الزيتون 2 ملعقة

خطوات عمل البيتزا بدون تخمير

يمكنك الحصول على بيتزا الطاسة بمجموعة من الخطوات التي سنقدمها لك، ومن بعدها ستحصل على ألذ بيتزا على الإطلاق، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

ة الوصف

1 نخل الدقيق ووضع البيكنج باودر ورشة الملح على سطح العمل.

2 أضف الحليب وزيت الزيتون إلى الدقيق المختلط بالبيكنج باودر والملح، وعجن المكونات لمدة 5 دقائق.

3 تقسيم العجينة إلى قطع صغيرة.

4 دهن العجينة بالزيت واتركها في مكان دافئ لمدة 10 دقائق للتخمير.

5 فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وإضافة الحشو (زيتون أسود وأخضر، بشر رومي، وجبن الموزاريلا).

6 وضع البيتزا في صينية مدهونة بالزيت وخبزها في الفرن المُسخن على درجة حرارة 250 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية ومشمعة.

طريقة عمل حشو بيتزا الطاسة

يمكنك استخدام المكونات التي تريدها في هذه الخطوة على أساس ما يتوفر لديك من مكونات، أو على حسب مذاقك والأطعمة التي تفضلها، ولكن هناك طريقة صحيحة محددة المقادير تستخدم في بيتزا الطاسة.

مكونات حشو بيتزا الطاسة

يمكنك استخدام أي مكون تريده في الحشو، وهذا يعتمد على ذوقك والمكونات المتوفرة لديك، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مكونات محددة لضمان نجاح البيتزا، فهي تتمثل في التالي:

المكونات الكمية

جبن الموزاريلا المبشور 2 كوب

صلصة الطماطم 1 كوب

اللحم المفروم 1 كوب

الفلفل الحلو المقطع إلى شرائح 1/2 كوب

البصل المفروم 1/2 كوب

الفطر المقطع إلى شرائح 1/2 كوب

الثوم المفروم 2 فصاً

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت الزيتون للقلي حسب الحاجة

خطوات تحضير حشو بيتزا الطاسة

يمكن تحضير حشو البيتزا بكل سهولة للتمكن من نجاحها بنسبة كبيرة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التالية:

الخطوة الإجراء

1 سخن مقلاة عميقة على نار متوسطة وأضف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

2 قم بإضافة البصل والفلفل والفطر إلى المقلاة وقلبهم جيدًا حتى يصبحوا طريين ومتحمرين قليلًا.

3 أضف اللحم المفروم إلى المقلاة واستمر في القلب حتى ينضج تمامًا.

4 بعد ذلك، أضف الثوم المفروم ونقلبه لمدة دقيقتين إضافيتين حتى ينتشر العطر.

5 قم بإضافة الصلصة الطماطم ويقلب المزيج لضمان توزيعه بالتساوي.

6 أترك الحشو يغلي لبضع دقائق وتذوقه للتحقق من التوابل والتوابل. قم بإضافة المزيد من الملح والفلفل حسب الذوق.

7 قم بإعداد حشو البيتزا عندما يكون متماسكًا وجاهزًا للاستخدام.

8 يمكنك استخدام حشو البيتزا هذا على العجينة المحضرة مسبقًا وخبزها وفقًا للوصفة المحددة للبيتزا التي تفضله

ما هي أفضل طريقة لتحضير صلصة البيتزا

هناك العديد من الطرق لتحضير صلصة البيتزا، ولكن أفضل طريقة هي استخدام الطماطم الطازجة، فإذا كنت لا تملك الطماطم الطازجة، فيمكنك استخدام الطماطم المعلبة، أما عن طريقة تحضير صلصة البيتزا باستخدام الطماطم الطازجة، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

اغسل الطماطم جيدًا.

قم بتقطيع الطماطم إلى مكعبات صغيرة.

أضف الطماطم إلى قدر على نار متوسطة.

أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الطماطم.

أضف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود إلى الطماطم.

اتركي الطماطم على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة، أو حتى تصبح طرية.

اخلطي الطماطم جيدًا حتى تصبح ناعمة.

ما هي أفضل طريقة لعمل الحشوة

يمكنك استخدام ما تريده في خطوة الحشو على أساس المكونات المتاحة لديك، ويمكنك استبدال أو إزالة أي مكون على حسب رغبتك، ولكن هناك طريقة تساعد على نجاح وصفتك بسهولة، وتتمثل في التالي:

المكونات الوصف

اللحوم – لحم البقر المفروم. – الدجاج المفروم. – لحم الخنزير المقدد.

الخضروات – الطماطم. – الفلفل.- البصل.- الفطر.

الجبن – جبن الموزاريلا. – جبن البارميزان. – جبن الشيدر.

ما هي أفضل طريقة لتحضير بيتزا الطاسة في الفرن

يمكنك عمل بيتزا الطاسة بإستخدام الفرن ، ويمكنك اتباع الطريقة التالية طريقة لتحضير بيتزا الطاسة في الفرن كالتالي:

سخن الفرن إلى درجة حرارة 250 درجة مئوية.

احضر صينية بيتزا أو صينية فرن.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

أضف الحشوة إلى العجينة.

رشي الجبن فوق الحشوة.

اخبز البيتزا في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.

ما هي أفضل طريقة لتحضير بيتزا الطاسة على الحطب

يمكن أيضًا عمل بيتزا الطاسة على الحطب بدون الحاجة إلى فرن، من خلال إتباع الخطوات المتمثلة في التالي:

سخن الفرن الخشبي إلى درجة حرارة 250 درجة مئوية.

احضر صينية بيتزا أو صينية فرن.

افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

أضف الحشوة إلى العجينة.

رشي الجبن فوق الحشوة.

اخبز البيتزا في الفرن لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تصبح ذهبية اللون.