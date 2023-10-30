شهر نوفمبر سيكون الاسؤ والأخطر على مر الاطلاق.. ميشال حايك يفجر مفاجأة ويكشف ماسيحدث بعد اسابيع والجمهور مرعوب!!شهر نوفمبر سيكون الاسؤ والأخطر على مر الاطلاق.. ميشال حايك يفجر مفاجأة ويكشف ماسيحدث بعد اسابيع والجمهور مرعوب!!

انت الان تتابع خبر شهر نوفمبر سيكون الاسؤ والأخطر على مر الاطلاق.. ميشال حايك يفجر مفاجأة ويكشف ماسيحدث بعد اسابيع والجمهور مرعوب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد اسم الفلكي الشهير ميشال حايك للتداول مجدداً بعد تداول توقعات جديدة له عن الأشهر المتبقية من عام 2023، حيث تنبأ بأيام كارثية.

حايك توقع أن شهر نوفمبر سيكون الأخطر على مر الاطلاق حيث توقع أن تستمر الزلازل في المنطقة، وأن زلزال المغرب الأخير “جرس إنذار”، وأن المنطقة ستشهد زلازل في البر والبحر لا تشبه ما سبقها.

ولفت إلى أن كوكب الأرض سيشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب يخلق من جديد، بحسب تعبيره.

وعن بلده لبنان، قال حايك إن هنالك تسوية مالية تشكل ربيعا ماليا للبلاد، وإن هنالك “ثوبا جديدا يفصل للبنان”، وستشهد البلاد نقلة مفاجئة.

ولفت إلى أن منطقة عين التينة في لبنان ستشهد زلزالا، وأن ملف لبنان سيتصدر المحافل الدولية، وتابع بأن السفيرة الأمريكية في لبنان ستشكل مفاجأة وستكون عنصر اهتمام، وأن “رؤوسا كبيرة” في لبنان ستتدحرج.

وقال إن شخصية عسكرية ستخرج من الظل لتغير المشهد على الساحة اللبنانية، وإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، سيكون له يوم لا يشبه أي يوم في لبنان.

وأكد أن السعودية سترسم خارطة للفن في لبنان، وأن إسرائيل ستساعد العرب بعد ظاهرة طبيعية، أو سيساعدها العرب.

ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة ستشهد “24 ساعة ما بيشبهوا قبلن ولا بعدن”.

وقال إن تركيا ستشهد هزات اقتصادية سياسية وأمنية، وإن صحة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تدعو إلى القلق، فيما سيتعرض اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى حادث يؤثر على مسيرته الرياضية.

يذكر أن ميشال حايك، تصدر الترند مؤخرا بعد تحقق توقعاته بالزلزال الذي ضرب المغرب مؤخراً وتسبب في كارثة مروعة.