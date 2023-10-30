وصفات سهلة وسريعة يمكنك الاعتماد عليها في تحضير وجبة الغداء في نصف ساعة

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رياض - احمد صلاح - ال يمكنك استخدام الوصفات السهلة والسريعة في إحضار الطعام في حالة إذا كنتي خارج المنزل ولم يتبق كثير من الوقت لكي تقومي بعمل الطعام، فلا داعي لشراء الوجبات الجاهزة التي نعرف خطرها على أجساد أطفالنا، وقومي بالتوجه سريعًا لمطبخك، وفتح ثلاجتك للتعرف على المكونات الموجودة بها، لكي تستطيعي عمل وجبة سهلة وسريعة وبدون مجهود .

فائدة الوصفات السهلة

تلجأ العديد من النساء في استخدام الوصفات السهلة في حالة انشغالها في عمل آخر، وتحتاج لعمل وجبة سهلة وسريعة وبدون مجهود، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من الفوائد لبناء الجسم، وتتمثل هذه الوصفات في مجموعة من المأكولات، وتتمثل في التالي:

المكرونة بالصلصة.

ساندوتش الدجاج المشوي.

شوربة الخضار.

سلطة الدجاج بالزبادي.

مكونات المكرونة بالصلصة “وصفات سهلة”

يمكنك عمل مكرونة بالصلصة إذا كنت بحاجة إلى عمل وصفة من الوصفات السهلة المنجزة للوقت، وتتمثل في التالي:

المكونات الكمية

مكرونة 1 كوب

صلصة طماطم 1/2 كوب

جبن موزاريلا 1/4 كوب

جبن بارميزان 1/4 كوب

ملح 1/4 ملعقة صغيرة

فلفل أسود 1/8 ملعقة صغيرة

طريقة تحضير المكرونة بالصلصة

يمكنك عمل اتباع الخطوات التالية لعمل المكرونة بالصلصة كأحد الوصفات السهلة:

اسلقي المكرونة وفقًا لتعليمات العبوة.

اخلطي الصلصة والطماطم والملح والفلفل في قدر على نار متوسطة.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيدًا.

رشي الجبن الموزاريلا والبارميزان فوق المكرونة.

اتركي المكرونة على النار لمدة 2-3 دقائق، أو حتى يذوب الجبن.

ساندوتش الدجاج المشوي”وصفات سهلة”

يعتبر ساندوتش الدجاج المشوي من الوصفات السهلة التي يعتمد عليها كثير من الأمهات على عمل وجبات سهلة وسريعة، كما أن الأطفال يعشقون هذه الوصفة، مما تساعدهم على تناول الطعام والاستمتاع بتذوقه.

مكونات ساندوش الدجاج المشوي

يمكن استخدام المكونات المتاحة في المنزل، مع التبديل أو الاستغناء عن أي مكون لا يؤثر على الطعم، وذلك لعمل ساندوتش الدجاج المشوي الذي يعد الوصفات السهلة، وتتمثل مكوناته في التالي:

المكونات الكمية

شريحة خبز 2

صدور دجاج مشوية، مقطعة إلى شرائح 1/2 كوب

جبن شيدر مبشور 1/4 كوب

ملح 1/4 ملعقة صغيرة

فلفل أسود 1/8 ملعقة صغيرة

طريقة تحضير ساندوتش الدجاج المشوي

يمكنك اللجوء إلى الوصفات السهلة كوجبة ساندوتش الدجاج المشوي عندما تحتاج لعمل وصفة سهلة وبدون مجهود، وتتمثل في التالي:

سخني الشواية أو مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

ضعي شريحة خبز على الشواية أو المقلاة.

أضيفي الدجاج المشوي والجبن والملح والفلفل على شريحة الخبز.

ضعي شريحة الخبز الأخرى على الوجه.

اطهي الساندوتش لمدة 2-3 دقائق لكل جانب، أو حتى يذوب الجبن.

شوربة الخضار “وصفات سهلة”

يحتاج كثير من الأشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل إلى وصفات سهلة لعمل أكل صحي وبمجهود قليل، لذلك يتحقق في شوربة الخضار هذان العاملان بنجاح، ويمكن الاعتماد عليها كطبق رئيسي في وجبة الغداء.

مكونات شوربة الخضار

تختلف مكونات شوربة الخضار من شخص لآخر، حيث تعتمد على مذاق كل شخص، ويمكن وضع مكونات تقديرية يمكنك استخدام منها ما تريد، وتتمثل في التالي:

المكونات الكمية

بصل مفروم 1/2 كوب

ثوم مفروم 2 فص

جزر مقطع إلى مكعبات صغيرة 1/2 كوب

كوسة مقطعة إلى مكعبات صغيرة 1/2 كوب

بطاطس مقطعة إلى مكعبات صغيرة 1/2 كوب

مرق دجاج 4 أكواب

جبن شيدر مبشور 1/4 كوب

ملح 1/4 ملعقة صغيرة

فلفل أسود 1/8 ملعقة صغيرة

طريقة سهلة لتحضير شوربة الخضار

يمكنك عمل شوربة الخضار في بضع دقائق، حيث أنها من الوصفات السريعة، وتتمثل في التالي:

سخني الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح البصل شفافًا.

امزجي الجزر والكوسا والبطاطس وقلبي لمدة 5 دقائق.

ضعي مرق الدجاج والملح والفلفل وقلبي جيدًا.

اتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى تنضج الخضار.

أضيفي الجبن شيدر وقلبي حتى يذوب.

سلطة الدجاج بالزبادي “وصفات سهلة”

تعتبر وصفة الدجاج بالزبادي من الوصفات السريعة التي يحبها الصغار والكبار؛ نظرًا لطعمها الشهي الذي يجذب، كما أنها وجبة ذات قيمة غذائية عالية ويمكن الاعتماد عليها في بناء جسم الأطفال.

مكونات بسيطة لسلطة الدجاج بالزبادي

تعتبر سلطة الدجاج بالزبادي من الوصفات السهلة التي يعتاد عليها كثير من الأمهات، حيث أنها تعتمد على مجموعة من المكونات المتاحة في كل منزل، وتتمثل في التالي:

المكونات الكمية

صدر دجاج مشوي مقطع إلى مكعبات صغيرة قطعتان

زبادي يوناني 1/2 كوب

مايونيز 1/4 كوب

عصير ليمونة واحدة –

ثوم مهروس 2 فص

خس مفروم 1/2 كوب

خيار مقطع إلى شرائح دائرية 1/2 كوب

طماطم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات 1/2 كوب

بصل أحمر مفروم 1/4 كوب

كزبرة طازجة مفرومة 1/4 كوب

ملح حسب الذوق

فلفل أسود حسب الذوق

طريقة موجزة لعمل سلطة الدجاج بالزبادي

يوجد العديد من الطرق لعمل سلطة الدجاج بالزبادي وجميعها ناجحة والتي تعبر من الوصفات السهلة، ولكن إذا كنتي تعاني من القيام بطبخها، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

احضر وعاء كبير، قم بخلط الزبادي اليوناني والمايونيز وعصير الليمون والثوم المهروس معًا حتى تحصل على صلصة زبادي متجانسة. ثم طعمها بالملح والفلفل حسب الذوق.

تناول وعاء آخر، ضع الدجاج المشوي والخضروات (الخس، الخيار، الطماطم، البصل الأحمر، والكزبرة).

اسكب صلصة الزبادي على الدجاج والخضروات في الوعاء.

قم بتقليب المكونات جيدًا حتى تتغلف بالصلصة.

قدم سلطة الدجاج بالزبادي مباشرة أو قم بتغطيتها وتبريدها في الثلاجة لتبرد قبل التقديم.

كما يمكنك تزيين السلطة ببعض أوراق الكزبرة أو شرائح الليمون حسب الرغبة.

استمتع بسلطة الدجاج بالزبادي اللذيذ.