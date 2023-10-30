انت الأن تتابع خبر أول صورة لابنة العقيد أبو شهاب بطل"باب الحارة" الشابة والجمهور مصدوم من شدة حلاوتها: "مش معقول تكون سورية"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان السوري سامر المصري بجانب ابنته ياسمين التي أصبحت شابة.

واستطاعت ”ياسمين” إبنة الفنان السوري سامر المصري التي خطفت الأنظار بجمالها ورقتها أن تحصد تفاعلا كبيرا من قبل الروّاد في السوشيال ميديا.

يُذكر أن سامر المصري متزوج منذ سنوات من نيفين عزام، ولديه منها ثلاثة أبناء هم عمر وورد وياسمين.

وقدم سامر المصري، عشرات الأدوار الناجحة على مدار مسيرته، ولازال الجمهور يفقتد إلى شخصيته التي قدمها في الأجزاء الأولى من مسلسل "باب الحارة" وهي "العقيد أبو شهاب".

تميز بدوره في الأجزاء الأولى من مسلسل باب الحارة الذي حقق نجاحاً كبيراً إنه الفنان سامر المصري الذي يلقب بالعقيد أبو شهاب.