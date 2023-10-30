هذه المناطق ستغرق عن بكرة أبيها... خبير طقس سعودي يخرج عن طوره ويكشف عن كارثة مدمرة ستبتلع الاخضر واليابس... وعلى سكان هذه المناطق المغادرة فورا!

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الرياض - روايدا بن عباس - حذر خبراء الأرصاد من احتمالية تساقط أمطار مصحوبة برياح نشطة ومغبرة في بعض مناطق المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لموقع "طقس العرب"، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى والشرقية، مع احتمالية تشكل الضباب في شرق جدة صباح يوم الخميس.

ومن المتوقع أيضًا أن تستمر الرياح الشمالية على شرق المملكة وتهب رياح شرقية تثير الأتربة والغبار في الأجزاء الداخلية من جنوب غرب المملكة. وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار على مرتفعات جازان وعسير جنوب غرب المملكة.أما في مكة المكرمة وبعض المناطق الأخرى، فمن المتوقع هطول أمطار متفاوتة، وتستمر الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومناطق شرق مكة. ومن المتوقع أن تستمر الرياح الشمالية نشطة على شرق المملكة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الأجواء مستقرة في غالبية المناطق، نظرًا لسيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على شبه الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة.

تسجل درجات الحرارة حالياً مستويات أربعينية في معظم مناطق دول الخليج، وهذا يعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية بشكل متفاوت من منطقة إلى أخرى. ومع ذلك، هناك توقعات بتحسن الأجواء وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مع بداية شهر أكتوبر المقبل.