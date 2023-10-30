انت الان تتابع خبر ملك التوقعات الداهية ميشال حايك: خذوا حذركم هذا ماسيحصل خلال الأسبوع المقبل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعم سيد التنبؤات العراف ميشال حايك حدوث أحداث صادمة في الأسبوع المقبل وذلك في بث مباشر على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب.

وتنبأ حايك بحدوث هزة أرضية خلال الأسبوع المقبل في دولة عربية داعياً الجميع لأخذ الحيطة والحذر.

وتوقع حايك صوراً ومشاهد بموقع عربي تعيد للأذهان صور ومشاهد من انفجار مرفأ بيروت وسيناريو بن علي في تونس يوعي الذاكرة من جديد

وقال حايك: أيمن الظواهري ولو متوفي رح يشغل جهات أمنية ورؤوس كبيرة ووجوه معروفة وأسماء مشهورة نساء ورجال سيتم محاسبتهم بتهم فساد في المغرب.

وتوقع الفلكي الشهير نسخة جديدة من جدار برلين في دولة عربية والصدمة ستسيطر على احدى حلبات "الفورملا وان" في الخليج العربي وفق قوله

وتلاقي توقعات ميشال حايك اهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، رغم تأكيد عدد من المتابعين أن ما يقوله هو مجرد تخمينات لا أكثر ولا أقل.