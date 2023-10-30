انت الان تتابع خبر الحلقة الأجراء الممنوعة من العرض من حلقات احمر بالخط العريض ،،مطلقة فاتنة قيّدتني في السرير وأجبرتني على العلاقة.. شاب في ريعان الشباب يصعق مالك مكتبي ويفقده النطق! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناول الإعلامي اللبناني مالك مكتبي في إحدى حلقات برنامجه "أحمر بالخط العريض" موضوع "التحرّش" الذي لا يزال يسيطر على مجتمعنا العربي.

استضاف الإعلامي مالك مكتبي في الحلقة شخصًا يُدعى "علي" الذي تحدث بدوره عن الرجال الذين يقعون ضحية التحرّش من قبل النساء، لكنهم يخشون الإبلاغ بسبب نظرة المجتمع لهم.وكشف علي عن مواقف في السيارة والسينما، حيث كان ضحية لتحرّش النساء به لفظيًا وجسديًا، مشيرًا إلى تداعيات هذه المواقف على نفسية الرجال وحياتهم.

وبالإضافة إلى كل المواقف التي تحدّث عنها علي، روى حادثة اغتصاب تعرّض لها من امرأة وعانى بعدها اليأس والصدمة. فبعد خروجه مع سيدة مطلّقة، استيقظ علي في منزلها ووجد نفسه مكبّلاً بجنازير ومجبرًا على علاقة لم يخترها، مطالبًا بحماية الرجل.