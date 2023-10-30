انت الان تتابع خبر اوسم من زوجها الامير هاري بالف مرة.. أول صورة لزوج ميغان ماركل السابق يصدم الجميع بوسامته.. لن تصدقوا من يكون!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ميغان ماركل فاجأت الجمهور بعد ان كشفت عن عمرها الحقيقي أثناء أحتفالها بعيد ميلادها الـ 42 إذ إنها ولدت في 4 أغسطس من عام 1981.

وكانت ميغان تحظى بشهرة كبيرة كنجمة في هوليوود منذ ظهورها في مسلسل "Suits"، فأين نشأت وكيف بدأت حياتها المهنية وكيف وصلت إلى بريطانيا لتتربع على عرش قلب أميرها؟

وُلدت ونشأت في لوس أنجلوس، وهي ابنة دوريا راجلاند وتوماس ماركل سينيور، كان والدها يعمل كمخرج إضاءة ووالدتها كمصورة، وقد ترعرعت في بيئة فنية وثقافية، لعبت دوراً هاماً في تشكيل شخصيتها وتطوير اهتماماتها.

وتلقت ميغان تعليمها الأولي في مدرسة إليوت للفنون المسرحية، ومن ثم التحقت بجامعة نورث ويسترن حيث درست المسرح.وحتى اليوم تختلف وجهات النظر فيما إذا ما كانت ميغان قد حظيت بطفولة جيدة، وجمعتها علاقة طيبة بوالدها كما يدعي هو وشقيقتها، أم أنها كانت دائماً على علاقة متوترة كما تقر ميغان، بعد أن ظهرت خلافاتهما للعلن منذ زفافها ووصلت إلى أروقة المحاكم.

كان للفنون والتمثيل أهمية كبيرة في حياة ميغان منذ طفولتها، وكانت تلقي العروض الدرامية المبكرة في المنزل مع عائلتها وأصدقائها.

واهتمت ميغان بالفنون والأدب منذ صغرها، درست المسرح في جامعة نورث ويسترن، وشاركت في العديد من الإنتاجات المدرسية والمسرحيات الجامعية.

وبعد تخرجها، انتقلت إلى لوس أنجلوس وبدأت العمل كممثلة هاوية، وواجهت بداية مهنية صعبة وتحديات كبيرة كالرفض لكنها لم تستسلم واستمرت في العمل حتى تحقيق حلمها.

وفي أواخر التسعينات وأوائل الألفية الجديدة، بدأت ميغان ماركل الظهور في بعض الأدوار الصغيرة في المسلسلات التلفزيونية، وكان من أحد أبرز أدوارها الأولية في مسلسل "General Hospital" و"CSI: NY".

في سبتمبر من عام 2011، تزوجت ميغان من المنتج تريفور إنغلسون بعد علاقة طويلة الأمد بدأت عام 2004، واستمر زواجهما لمدة نحو سنتين، حيث انفصلا في مايو 2013 وتم الطلاق في أغسطس من نفس العام.تحول جذري حصل في حياة الممثلة في عام 2018، إذ إنها وبعد علاقة حب قصيرة وخطوبة تزوجت بالأمير البريطاني هاري، في شهر مايو/ أيار في مايو 2018.

وقد كان هذا الزواج حدثاً عالمياً كبيراً، ولقي اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام العالمية، وأصبحت ميغان عضواً رسمياً في العائلة الملكية البريطانية بعد الحصول على لقب الدوقة، على الرغم من أنها خرقت كل قواعد العائلة، إذ إنها أمريكية مطلقة وتكبر الأمير سناً، إضافة لكونها ممثلة.

وقد أسفر هذا الزواج حتى اليوم عن طفلين، حيث رزقت في مايو 2019، بابنها الأول أرتشي هاريسون ماونتباتن ويندسور. وفي يونيو من عام 2021، رُزقا بابنتهما الثانية ليليبت ديانا ماونتباتن ويندسور.