الدكتورة هبة قطب تثير الجدل وبكل جرأة وبدون خجل تحدد أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية ومفاجأة لكبار السن مساءً او صباحاً ..(تفاصيل نارية للكبار فقط)

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الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، أن النفور من العلاقة -رغم سلامة الرجل والمرأة من الناحية الفسيولوجية عادةً ما يكون ناتجًا عن اتباع نمط حياة ثابت في ممارستها وأوضحت قطب خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار، أن العلاقة شأنها شأن باقي العادات اليومية، مضيفةً أن الملل قد يتخللها،

إذا كان الروتين يسيطر عليها بشكل دائم.وأوصت استشاري الصحة الجسدية للمتزوجين بضرورة التجديد في العلاقة عن طريق ممارستها في أوقات مختلفة واختيار مكان آخر غير غرفة النوم.

وكشفت أن الصباح هو أفضل وقت لممارسة العلاقة الزوجية مؤكدةً أن القدرة الجسدية عند الرجال تكون في أفضل حالتها خلال الساعات الأولى من اليوم