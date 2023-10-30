انت الان تتابع خبر كارثة كبيرة وشيكة ستضرب المغرب من الجذور..ليلى عبد اللطيف تهز قلوب المغاربة مجدداً بتوقع غير مألوف!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الرعب في قلوب الشعب المغربي بتوقعات صادمة غير مألوفة.وحذرت ليلى عبداللطيف من تكرار مشاهد زلزال مراكش الأخير في مدن أخرى خلال الفترة القادمة

.وقالت ليلى عبد اللطيف إن هناك صرخة عالية سنسمعها من الشعب المغربي على أبواب بعض المصارف.ليلي عبد اللطيف عادت بتوقعات متفائلة أيضًا للمغاربة حيث توقعت ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المعيشية وانتعاش السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين في البلاد.

وفي وقت سابق قالت العرافة الشهيرة إن المغرب ستتعرض لهزة أرضية سيشعر بها كل سكان المغرب"، وأضافت: "يسبب زلزال المغرب حالة من الهلع والخوف وبعض الأضرار الجسيمة.

جدير بالذكر أن ليلى عبد اللطيف اشتهرت بتوقعاتها التي تحقق الكثير منها بالفعل مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ووفاة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022.جدير بالذكر أن ليلى عبد اللطيف اشتهرت بتوقعاتها التي تحقق الكثير منها بالفعل مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ووفاة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022.