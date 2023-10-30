انت الأن تتابع خبر اختبار الشخصية.. ما تراه أولا يكشف كيف تتخذ قراراتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما نفكر في الأشخاص الناجحين وعن سبب نجاحهم وتميزهم، نجد أن قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياتهم هي سبب نجاحهم، ونتساءل كيف يكون لنا قرار صائب، وما الذي يمكن أن تفعله هذه المهارات لجعل حياتنا أفضل؟ وهل هي مهارة مكتسبة أو موهبة فطرية يمكن تعلمها؟

اختبار الشخصية

في صورة الوهم البصري التي أمامك الأن، قد يرى البعض صورة ضفدعه، وقد يرى البعض الآخر صورة حصان، ومن خلال ما تراه أولا سوف يحدد هل كنت تستطيع اتخاذ القرارات الصائبة أم لا؟

الضفدع

اذا رأيت الضفدع أولا، على الرغم من أن البعض يعتقد أن القرار مهارة فطرية، ألا أن في حالتك أنت لديك مهارة مكتسبة ومتطورة وتنمي فيها وتحسن في اتخاذ القرارات الصائبة، وقد يستغرب الأشخاص من أين لك بهذه القوة والمهارة القوية، ولكن تعمل وتجتهد لتطوير مهاراتك في اتخاذ القرارات بان تدرس وتفهم كل عوامل وجوانب القضية أو المشكلة، وتجمع المعلومات الكافية التي تحتاج إليها، ولا تتخذ أي قرار لا تكون على دراية بكل جوانبه.

الحصان

اذا لفت انتباهك أولا صورة الحصان، فأنت شخص يفكر عادة في قراراته جيدا قبل اتخاذها، تحدد المشكلة أولا، ثم ترتكز على بعض النقاط المهمة في الحل، تضع قائمة من الحلول الممكنة، تقييم إيجابيات وسلبيات كل حل من الحلول التي جمعتها، تختار إجابة واحدة فقط من الحلول والخيارات التي وضعتها، ثم تقييم أثر القرار بعد ذلك، لذلك أنت تواجه أي مشكلة وتتحمل نتيجة قرارك مهما كان.