انت الان تتابع خبر بعد المغرب خوف وهلع قادم إلينا.. الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف تحذر من زلزال كارثي مدوي سيضرب هذه الدول العربيه وسيمحيها تماماً من على وجه الأرض( الله يلطف بهم ) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف حدوث كوارث مدمرة في بعض الدول العربية بعد الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا. وقد حذرت العرافة اللبنانية من وقوع زلازل أخرى في هذه الدول، بالإضافة إلى العراق والأردن وفلسطين، والتي ستؤثر على لبنان ومصر أيضًا. وأشارت ليلى عبد اللطيف أيضًا إلى حدوث تسونامي في إحدى الدول العربية والذي سيتسبب في دمار هائل.

وفي توقعاتها الجديدة، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى حدوث كوارث أخرى في شهري آب وأيلول، بالإضافة إلى اندلاع حروب مدمرة خلال الأشهر القادمة. وأكدت أن العالم يعيش حالة من الاضطراب بسبب حدث عالمي سيؤثر على العديد من الدول، التي ستعلن حالة الطوارئ وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي. وتوقعت العرافة الشهيرة حدوث أحداث مؤسفة في عدة دول عربية وأجنبية حول العالم، وأشارت إلى وقوع عملية اغتيال في أحد المطارات ستؤدي إلى وفاة شخصية معروفة. وينتظر الجمهور بفارغ الصبر توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف الجديدة، خاصة بعد ثبوت صحة توقعاتها بشأن الحروب في روسيا وأوكرانيا والزلزال في تركيا.