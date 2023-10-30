انت الأن تتابع خبر ” مش هتخطر على بال العفريت” … قشر البيض كنز من الذهب استخدامات مذهلة تجنن العقل لو عرفتي السر مستحيل ترميه تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعرف جيدا بأن البيض ضروري في بناء صحة الجسم وتقوية الجهاز المناعي للجسم، لكن يجهل الكثير قيمة قشور البيض، إذ يمكن استخدامها في العديد من الوصفات لما له من فوائد كثيرة ومختلفة، كما إنه له دور فعال عند وضعه بجوار الشرفات والبلكونات لطرد البرص والحشرات بأنواعها المختلفة من المنزل، بتناول البعض البيض بشكل يومي، لذا بعد الآن وبعد معرفة فوائد قشور البيض لن تضطر أبدأ إلى إلقائه في سلة المهملات.

استخدامات قشور البيض

يفضل تجفيف قشور البيض ولا ينصح باستخدامه وهو رطب، كما ينصح باستخدامه وهو طازج وليس تجميعه واستخدامه، إلا إذا تم الاحتفاظ به في الثلاجة حتى الانتهاء من تجميع كمية مناسبة منه، ومن أشهر استخداماته:

يستخدم في علاج التهابات المفاصل، وتخفيف آلام العظام، إذ يتم طحنه وفرده على الجزء المصاب في الجسم ليساعد في تخفيف حدة الألم نتيجة احتواءه على مادة الكولاجين.

يساهم في التغلب على المشاكل والالتهابات الجلدية.

له دور كبير في التغلب على معظم مشاكل البشرة ومعالجة آثار حب الشباب وتوحيد لون البشرة والتخلص من علامات التقدم في العمر.

كيفية استخدام قشور البيض

يستغرب الكثير عندما تقول بأن هناك استخدامات عديدة لقشور البيض، لكن عند معرفة أنه يتم تنظيف قشور البيض من آثار البيض، يصبح الموضوع جيد إلى حد معقول، ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:

في البداية لابد من غسل البيض جيدا والتخلص من كافة الشوائب العالقة، والتخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة به

بعد ذلك نقوم بسلقه في حالة الرغبة او استخدامه كيفما نشاء.

بعد ذلك نضع قشور البيض تحت أشعة الشمس مباشرة للقضاء على كافة البكتيريا والجراثيم بها، كذلك يساعد هذه الحركة في تجفيفها.

هكذا أصبحت قشور البيض جاهزة ويمكن طحنها في مطحنة التوابل، أو في الخلاط حتى الحصول على بودرة ناعمة من قشور البيض.

يمكن وضع القليل من هذه البودرة في العصائر وبعض الأكلات لتقوية العظام.

يمكن وضع قشور البيض سليمة لطرد البرص والحشرات بأنواعها خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

تسميد النباتات: قشور البيض تحتوي على الكالسيوم والمعادن الأخرى التي يمكن استخدامها لتسميد النباتات. يمكنك سحق القشور ورشها حول النباتات لتوفير الغذاء لها.

تنظيف الأواني: يمكن استخدام قشور البيض المطحونة كمادة طبيعية لتنظيف الأواني والمقالي الدهنية. قم بفركها على الأسطح الدهنية مع بعض الماء لإزالة الأوساخ والدهون

قشر البصل له الكثير من الفوائد التي يجب استخدامها فهو غني بالفيتامينات التي تساعد في بناء الجسم وايضا تقويه العظام لذلك يجب تناول البيض بصفة مستمرة كما يجب إستخدام قشر البيض في أكثر من طريقة في تسميد النباتات وايضا يساعدك على التخلص من الابراص الموجود وايضا الفئران بسب رائحة قشر البيض الفاسدة التي تعمل علي التخلص هذه الحشرات