“اختراع بمليون جنيه “قومى بوضع الرمان في الزيت المغلي ووفرى مصاريف المدارس فكرة عبقرية لكل ست بيت

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رياض - احمد صلاح - يعد الرمان من الفواكه اللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عنها فهو يكون مليء بمجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات التي تساعد على تقوية الجسم ومن تلك المعادن الحديد والبوتاسيوم والصوديوم إلى جانب الفيتامينات ومن تلك الفيتامينات فيتامين E وفيتامين A ونجد أن هناك عنصر قوي في الرمان يمكن أن نقوم باستخراجه منه للاستفادة من فوائده وهو قشر الرمان فإن قشر الرمان يوجد به فوائد متضاعفة عن حبات الرمان لذلك لا يجب على ربة المنزل أن تقوم برمية مرة أخرى ويجب أن تقوم بالاستفادة منه وسوف نوضح لكم طرق الاستفادة من قشر الرمان من خلال هذا المقال.

فوائد قشر الرمان للشعر

توجد الكثير من الفوائد الخاصة بقشر الرمان ويمكن أن نقوم باستخدامه في عمل الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة وهي.

يساعد على تفتيح البشرة ويخلصها من الأماكن الداكنة.

يمكن أن تقوم باستخدامه في تفتيح أماكن الجسم الداكنة مثل الكوع والركبة.

يساعد على التخلص من الجلد الميت الموجود في الجسم وذلك عن طريق عمل به صنفرة للجسم.

يستخدم في التخلص من تشققات القدمين واليدين ويساعد على تفتيحهم من أول استخدام.

فوائد مشروب قشر الرمان

يمكن أن نقوم باستخدام قشر الرمان وغليه وتناوله كمشروب لنحصل على جميع فوائده وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال الاتي.

يساعد على إنقاص الوزن.

يحسن من صحة القلب.

يعمل على امتصاص نسبة الكوليسترول الزائدة في الجسم ويخلصنا من الكوليسترول الضار.

يساعد على تدفق الدم إلى القلب بشكل جيد.

فوائد قشر الرمان للشعر

عندما نستخدم قشور الرمان على الشعر نحصل على الكثير من الفوائد وهي:

يساعد على تطويل الشعر.

يساعد على إنبات الفراغات.

طريقة استخدام قشر الرمان

يمكن أن نقوم باستخدام قشر الرمان والاستمتاع بمدى فوائده التي تكون مثل الذهب عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي.

نحضر قشر الرمان.

ثم نقوم بغسله جيدا بالماء والخل والملح.

ثم بعد ذلك نتركه حتى يجف في الشمس تماما.

ثم بعد ذلك نقوم بطحنه في الكبة.

ثم نقوم باستخدامه بجميع الاستخدامات التي قمنا بذكرها.

تواجه السيدات الكثير من المشاكل في صعوبة تقشير الرمان فيمكن استخدام أسهل الطرق وهي وضع السكين في منتصف الرمانه وهذا يساعد على تقسيمها نصفين وتقشيرها بسهولة كما يمكن أيضا استخدام المبشرة ببساطه وايضا استخدام المقوار فهو يعمل بسهولة علي تفصيص كميات كبيرة من الرمان في اسرع وقت بدون معاناه وبدون تعب