انت الأن تتابع خبر “هيرجع احسن من الجديد” .. طريقة فعالة للتخلص من البقع السوداء في المرحاض في دقائق معدودة وبأسهل المكونات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من ربات المنازل عن الطرق التي تساعد على تنظيف التواليت بطريقة سهلة للتخلص من الاصفرار وذلك بدلا من استخدام المنظفات المعتادة التي لا تعطي نتيجة فعالة وتحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد إلى جانب اتساخ الحمام وحدوث الترسيبات في اليوم التالي لذلك استطعنا أن نجد مكعب يمكن من خلاله تنظيف التواليت في ثواني معدودة دون أي دعك أو تنظيف أو مجهود و يتم تحضيره بمكونات منزلية توجد لدينا في كل منزل منها بيكربونات الصوديوم وسوف نوضح لكم طريقة تحضير ذلك المكعب واستخدامه من خلال هذه المقال.

عمل مكعب تنظيف التواليت

يتم عمل ذلك المكعب من خلال عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

كوب من ملح الليمون.

كوب من كربونات الصوديوم.

معلقة من سائل تنظيف الأطباق.

قالب مكعبات ثلج.

طريقة تحضير مكعب تنظيف التواليت

يحضر ذلك المكعب من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال ما يلي.

نحضر وعاء ونضع به ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تختلط سويا.

ثم نقوم بوضع ملعقة سائل تنظيف الأطباق بشكل تدريجي مع التقليب حتى لا يحدث فوران.

نستمر في عملية التقليب حتى نحصل على تكتلات من الخليط ويصبح الخليط مثل العجينة.

ثم بعد ذلك نحضر قالب المكعبات المثلج ونقوم بوضع ذلك الخليط في كل مكعب.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في الفريزر لعدة ساعات ونتركه حتى يتجمد.

ثم بعد ذلك نأخذ مكعب من تلك المكعبات ونقوم بوضع أحدهم في التواليت وآخر في البانيو وآخر في الحوض وآخر في القاعدة ثم نتركه حتىصباح اليوم التالي.

ثم نقوم بعد ذلك نقوم باستخدامه عن طريق شطفه بالماء وسوف نلاحظ حدوث فوران والتخلص من الأوساخ الموجودة في الحمام بكل سهولة بدون أي دعك أو مجهود.

فوائد استخدام مكعب لتنظيف الحمام

عندما نستخدم ذلك المكعب نحصل على الكثير من الفوائد وهي:

يساعد في تنظيف الحمام بكل سهولة.

لا يحتاج إلى أي مواد كيميائية .

لا يوجد به أي رائحة كريهة.

يخلصنا من الأوساخ والتكلسات الموجودة في الحمام.

لا يكلفنا الكثير من التكاليف.

طريقة عمله سهلة وبسيطة ويمكن الجميع عمله بكل سهولة.

يمكنك تنظيف الحمام باستخدام مسحوق الصابون السائل مع إضافة الخل مع إضافة ملح الليمون وخلط هذه المكونات معا ووضعها علي الحمام والتواليت بسهولة يساعد على إزالة الأوساخ والتخلص من الجير العالق بها وايضا الرواسب الصفراء بكل سهولة مع وضع هذه المكونات يساعد في جعله نظيف وخالي من الاوساخ لذلك يجب تكرار هذه الوصفة مره واحده أسبوعيا