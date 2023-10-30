انت الان تتابع خبر اقتربت الكارثة.. الفلكي ميشال حايك يحذر الجميع ويكشف بكل صراحة ماسيحدث بعد ايام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفلكي ميشال حايك عن توقعاته للفترة القادمة، حيث أكد حدوث كارثة بشرية داعيا الجميع لأخذ الحيطة والحذر.

وقال ميشال حايك في مقابلة تليفزيونية:"الهزات الأرضية الشديدة أدت إلى انكسار في الأرض، مما أسفر ذلك عن تغيير كامل فيمناطق الزلازل وباطن الأرض، ومن المتوقع أن تحدث هزات أرضية عنيفة".

كما أضاف:"المعادلات المرتبطة بالزلازل سيطرأ عليها تغيير، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد ويعد هذا جرس إنذار".

وأوضح:"ستقع زلازال في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حدث سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدةوستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة سيكون لها تأثير قوي".

وتوقع حايك أن المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية، بالإضافة إلى إننا سنشهد عوامل عجز الكوكب من ظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديدمن الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام منالفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.