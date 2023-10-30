انت الان تتابع خبر مصيبة كبرى.. العراف ميشال حايك يطلق آخر توقعاته الكارثية المفزعة ويعتزل التنجيم.. “خذوا حذركم قبل فوات الأوان” والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشعل الفلكي ميشال حايك مواقع التواصل الاجتماعي بتوقعات جديدة صادمة خلقت حالة من الرعب في أوساط المتابعين الذين تمنوا عدم حدوثتها.

وقال ميشيل حايك إن المنطقة العربية ستشهد بعض الأحداث منها_انطفاء وغياب 4 أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية بما فيها بلاد فارس، والطبيعة تجنّ جنونها فنرى أمواجاً عاتية في مياه عربية، وأيضاً موت فنان من أشهر المشاهير

وتوقع أن نشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة “رح تعمل العمايل”.

وقال حايك إنه رأى، إلى حين وصوله لتصوير الحلقة، أن المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية، إضافة إلى ما سمّاه “هزّة في أفق العالم الهولندي الشخصي”.

ومن حين لآخر، يثير الفلكي اللبناني الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة تتحقق في بعض الأحيان كما حدث في السودان وتركيا وسوريا والمغرب