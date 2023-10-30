« أح« أحسن من كشري ابو طارق » .. طريقة عمل الكشري في البيت .. بأقل المقادير وطعم محصلش ولا هيحصلسن من كشري ابو طارق » .. طريقة عمل الكشري في البيت .. بأقل المقادير وطعم محصلش ولا هيحصل

انت الأن تتابع خبر « أحسن من كشري ابو طارق » .. طريقة عمل الكشري في البيت .. بأقل المقادير وطعم محصلش ولا هيحصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة عمل الكشري، يعتبر الكشري المصري واحداً من الأطباق العديدة في المطبخ المصري. يتميز الكشري المصري بطابعه الخاص وطعمه الفريد الذي لا يوجد في أي طبخة أخرى، ويمكن العثور على وصفته فقط في بلادنا مصر، ولهذا السبب، يحبه جميع المصريين ويستمتعون به، لذلك، سنقدم لكم أسهل وصفة للكشري المصري.

طريقة عمل الكشري

يمكنك معرفة طريقة عمل الكشري في البيت، ان الكشري واحدة من الوصفات المميزة في مصر ولكن العديد لا يعلمون كيفية تحضيرها بشكل صحيح. لذا، سنقدم في هذه المقالة طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها.

كوب من العدس البني.

كوب من الأرز المصري.

كوب من الشعرية.

يتم تقطيع بصلة ذات حجم كبير إلى قطع صغيرة الحجم.

معلقة كبيرة من زيت الطعام.

معلقة كبية من ملح الطعام.

1/2 كيلو من المكرونة.

عدد 7 حبات من الثوم.

1/2 كيلو من الطماطم.

ربع كوب من الخل.

نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير الكشري في المنزل

في قدر للقلي، والذي يتم تسخينه على النار، نبدأ بوضع قطع البصل في كمية كبيرة من الزيت للحصول على لون ذهبي للبصل.

بمجرد الانتهاء من طهي البصل، نقوم بتصفيته من الزيت ووضعه على أوراق مطبخ ليتم جفافه تمامًا من الزيت.

ثم قم بوضع الشعرية في نفس مقلاة القلي واستمر في تقليبها حتى تتحول لونها إلى ذهبي.

عندما يتحول لون الشعرية للذهبي، نوزع الأرز عليها ونواصل التحريك مع إضافة التوابل مثل الملح والكمون.

يتم ترك العدس في الماء لمدة 10 دقائق قبل تسويته، ثم يترك في الماء المغلي لمدة ثلث ساعة لا أكثر.

ثم أضف العدس إلى الأرز الشعيرية واستمر في التحريك واتركهم على نار هادئة.

اطهي المكرونة في وعاء يحتوي على ماء ساخن، ثم أضف ملعقة من الزيت وملعقة من الملح.

بعد أن تترك المكرونة في ماء السلق لمدة ربع ساعة، يتم إزالتها من على النار وتصفيتها وغسلها بشكل جيد بالماء البارد.

يجب إعداد نصف كيلوغرام من الطماطم ومزجها في الخلاط لإعداد صلصة الكشري.

عندما تتم رفع مقلاة القلي على النار، يتم وضع أربعة فصوص ثوم مفروم فيها ويتم الانتظار حتى يحمل الثوم اللون الذهبي.

ثمّ نضع عصير الطماطم على الثوم مع إضافة التوابل وفقًا للرغبة، وندعه يترك حتى يصبح قوامه ثقيلًا.

في نهاية المطاف، نقوم بإعداد دقة الكشري التقليدية عن طريق وضع ثلاث فصوص ثوم مع قليل من الزيت في طاسة صغيرة الحجم.

في النهاية، نقوم بوضع (الخل، المياه، الملح، الكمون، الشطة) والاستمرار في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات معًا وندعها تغلي.

طريقة تقديم طبق الكشري المصري التقليدية

وضع المكرونة بكميه مناسبة للشخص.

وضع كميات متساوية من خليط الكشري.

وضع البصل بطريقة منظمة علي وجه الطبق.

وكذلك وضع الحمص.

وفي النهاية وضع صلصه الطماطم علي الوجه.

وضع الدقة في طبق جانبي.