انت الان تتابع خبر دولة عربية تتعرض لكارثة القرن وسيكثر فيها النحيب والبكاء.. توقعات ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ينتظر الكثيرون توقعات الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجديدة على أحر من الجمر، حيث تلاقي تنبؤاتها اهتمام الآلاف من الجمهور.

العرافة ليلى عبداللطيف أطلقت توقعات صادمة هذه المرة بخصوص ما سيحدث في دولة عربية في الشهرين المتبقيين من 2023.

وتوقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف، أن تشهد ليبيا انتشار وباء قد يتسبب في وفاة الاف المواطنين.

وتنبأت بأن تشهد ليبيا عملية اغتيال كبرى في أحد الشوارع الليبية، مصحوبة بتحرك عسكري كبير على الحدود الليبية المصرية.

وقالت إنه ستكون هناك رعاية دولية وعربية لوجود حلول النفط والغاز الليبية، وترى ليلى عبد اللطيف دورا فاعلا لأحمد القذافي في المرحلة المقبلة، وستطرد جميع القبائل الليبية جميع الأجانب من الأراضي الليبية.

وكانت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف أشارت في توقعاتها للعام 2023 إلى حدث مؤسف وكارثة محتملة في ليبيا وهو ماحدث مؤخراً في درنة.

الجدير ذكره أن ليلى عبد اللطيف ولدت في 17 من يناير 1958 في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية مصرية ولُقّبت بـ"سيّدة التوقعات" وتحظى توقعاتها باهتمام الكثيرين في الوطن العربي.