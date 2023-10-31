انت الان تتابع خبر على هذه الأبراج الإستعداد للمفاجأة في شهر نوفمبر.. ليلى عبد اللطيف توعدهم بتوقعات أنتظروها طويلا!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد ان أن أصابت توقعات ليلى عبد اللطيف في كثير منها، تصدر أسم عالمة الفلك محركات البحث بشكل كبير للغاية، حيث تعتبر من أشهر المتنبئين في الساحة العربية واصبح البعض من الجمهور يأخذون توقعاتها على محمل الجد.

وأحدثت ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك اللبنانية الجدل الواسع والضجة الكبيرة بما تحدثت به حول التنبؤات التي باعتقادها أنها ستحدث على المستوى الدولي والعربي، حيث تكهنت بالكثير من التغييرات والتطورات التي قد تصل إلى كوارث من ضمنها فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.

واستقبلت احدى القنوات اللبنانية عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، وفجّرت فيها توقعات كثيرة بخصوص الشهور الأخيرة من عام 2023 قد تكون صادمة للبعض و مُفرحة للبعض الآخر.

.من وجهة نظر ليلى عبد اللطيف فإنّ مواليد برج العذراء سيكونون الأوفر حظاً في العام الجديد، و بالمرتبة الثانية يأتي برج الميزان، يليه برج الحمل، برج السرطان، وثمّ برج الجدي.

و تابعت تعدادها للأبراج بحسب درجة الحظ حيث يأتي برج الثور بعد برج الجدي و يليه برج الأسد والدلو.

و يبدو بأنّ مواليد برج العقرب والجوزاء هما الأقل حظاً، ومواليد برج القوس هم الأسوأ حظاً للعام الجديد.