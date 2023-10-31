انت الأن تتابع خبر مبروك عطية يفقد السيطرة ويفاجئ فتاة أتصلت به تشكو من زوجها فلم يتمالك نفسه أمام صوتها الجميل وقال لها على الهواء دون ان يتردد..ياريت كنت أنا اللي تزوجتك ياشيخة.والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إحدى حلقات برنامجه الشهير "الموعظة الحسنة"، فاجأ الشيخ والداعية المصري المعروف الدكتور مبروك عطية إحدى السيدات برد صاعق بعد إتصالها به للاستفسار عن موضوع معين بغية الحصول على حل لمعضلتها.

كان الشيخ مبروك عطية يقدم إحدى حلقات برنامجه الخاص "الموعظة الحسنة" والذي يُبث على الهواء مباشرة عبر قناة دريم المصرية، عندما تلقى اتصالًا من سيدة تشكو ظلم زوجها لها بالرغم من إحسانها الشديد إليه. وقد أطلقت السيدة، التي تدعى "نادية"، صرخة استغاثة حيث أفادت بأنها تعرضت للظلم والاجحاف من زوجها الذي قام بطلاقها وسرقتها مبلغًا كبيرًا من المال، على الرغم من إحسانها الكبير إليه وتحملها تكاليف الإنفاق على البيت والأبناء طوال فترة زواجهم

وبحسب نادية، تزوجها زوجها بعد وفاة زوجته الأولى، وقامت هي بتربية ابنتيه الاثنتين وتعليمهما في أفضل الجامعات المصرية. وأضافت أنها كانت تعمل في الكويت وترسل لزوجها وابنتيها أموالًا كثيرة كل شهر.

وفي مفاجأة غير متوقعة، طلب زوجها منها وضع أموالها في حسابه الخاص، وقد قامت بذلك. وبعد فترة قصيرة، أرادت نادية سحب جزءٍ من المال، لكنها فوجئت بأنها لم تمتلك أي مال، وقام زوجها بطلاقها فورًا.

بعد سماع قصتها، أبدى الدكتور مبروك عطية إعجابه وتأثره قائلاً لها: "يا ليتني كنت الشخص الذي تزوجته، لقد حفظتك وصنتك ورعيتك". واستمر في التحدث معها قائلاً: "أتمنى أن تسامحي زوجك". ومع ذلك، رفضت هي وعللت رفضها بأن زوجها ظلمها بطريقة لا يمكن أن يتحملها أي شخص. وهذه ليست المرة الأولى التي يجيب فيها الشيخ مبروك عطية على مثل هذه الأسئلة. فهو معروف بالتعامل مع القضايا الحساسة والمهمة التي يتجاهلها الدعاة والشيوخ الآخرون. حيث يناقش القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة ويفسرها ويشرحها من منظور إسلامي. وبوصفه أحد شيوخ الأزهر ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، بالإضافة إلى عمله الأكاديمي في عدة جامعات سعودية، يمتلك الشيخ مبروك عطية العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة. كما يقدم برنامجين من أهم البرامج التي تتناول العلاقة بين الرجال والنساء في المجتمع. هما برنامج "الموعظة الحسنة" على قناة دريم، وبرنامج "كلمة السر" على قناة إم بي سي مصر.