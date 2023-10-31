انت الأن تتابع خبر “فكرة عبقرية” ارمي الرمان في المياه المغلية وشاهدي ماذا يحدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الرمان من أنواع الفواكه التي لها العديد من الفوائد على صحة الجسم كما أنه من أفضل وأهم الفواكه التي تستخدم كأغذية مهمة تعمل على رفع المناعة، يذكر أن الرمان من الفواكه التي تتعدد استعمالاتها فمن الممكن إدخاله في أكثر من وصفة كما يمكن تقديمه بأكثر من طريقة ولكي تقومي بتحضير وصفة الرمان على النار في المياه المغلية يمكنك أن تتبعي الآتي في السطور المقبلة.

الرمان في المياه المغلية

الرمان من الممكن تسويته على نار هادئة وإدخاله في عمل وصفة ممتازة وهي دبس الرمان فهو منتج من بين المنتجات الصحية المعروفة المتواجدة بشكل كبير في السوبر ماركت، وكذلك يمكن استخدامه في إعداد وتحضير الكثير من الوصفات والأكلات منها السلطات وتحضير التتبيلات التي يمكننا أن نتبل بها المشاوي قبل التسوية، ولذلك نذكر لك في هذا التقرير طريقة عمل دبس الرمان وتحضير أهم مكوناته.

مكونات تحضير وصفة دبس الرمان

2 كوب كبير من حبات الرمن.

كوب من الماء.

كوب من السكر.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا ويمكن الاستغناء عنها.

تحضير وصفة دبس الرمان

من الممكن أن تحضري وصفة دبس الرمان من خلال اتباع ما يلي:

حضري الرمان مع السكر ونصف كوب من الماء في دورق الخلاط.

عصر الرمان جيدا مع السكر والماء.

بعد عصر الرمان من الممكن تصفيته ومن ثم نقوم بوضع إناء على النار به نصف كوب الماء المتبقي ونتركه حتى يغلي ثم نضيف له الليمون مع الفانيليا.

بعد ذلك أضيفي عصير الرمان المركز إلى الماء والليمون.

اتركي المزيج حتى يغلي فترة مناسبة تصل حتى خمسة عشر دقيقة.

ثم بعد غلي الخليط نجد أن قوامه قد أصبح أكثر كثافة، ومن الممكن بعد ذلك أن ترفعي خليط دبس الرمان من فوق النار وتقومي بتبريده حتى يفقد كل الحرارة الزائدة ومن ثم يكون بعد ذلك متاح للتعبئة في برطمان معقم محكم الغلق.

ثم في الخطوة التالية تكون بحفظ دبس الرمان في الثلاجة ومن الممكن أن يستخدم في إعداد تتبيلات الأكلات المختلفة.

فوائد الرمان عديدة ومتنوعة ومنها أن الرمان يعمل على التقليل من الإصابة بمرض السرطان كما أن الرمان يعمل على الوقاية من أمراض القلب والشرايين كما أن مشروب الرمان يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع كما أن الرمان يساعد في تقوية الاسنان ويقلل خطر الإصابة بالتسوس كما أن الرمان يعمل على تقوية المناعة.

يحتوي الرمان على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء. كما يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة القوية، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة.