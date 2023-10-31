انت الان تتابع خبر ” نظفي سواد 10 سنين”.. خلطة عبقرية لتنظيف عيون البوتاجاز المحروقة وارجاعها كالجديدة تماما بدون اي دعك أو فرك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنظيف عيون البوتاجاز التي تعرض سطحها للاحتراق تعتبر من بين المهام التي تحرص على القيام بها ربات البيوت، حيث تواجهن تلك المشكلة التي تزيد بشكل كبير كلما أهملت أي ربة منزل في مهمة تنظيف البوتاجاز حيث أن تلك العيون تكون مصدر الحرارة واللهب وبالتالي تتراكم عليها الرواسب وبقايا الطعام والزيوت مما يجعلها عرضة للاحتراق، ونوضح من خلال المقال طرق مميزة تسهل على ربات البيوت تنظيف العيون وبكل سهولة بدون الحاجة إلى مساحيق جاهزة وبمكونات متاحة في المنزل.

تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز عن طريق استخدام مكون صودا الخبز تعتبر من بين أسهل وأسرع طرق تنظيف البوتاجاز، حيث يعد مكون صودا الخبز من المكونات الممتازة التي تتفاعل مع الاتساخات وبقايا الطعام والحروق والدهون الموجودة على عيون البوتاجاز، ولا بد من ضرورة توفر تلك المكونات الآتية لعمل خلطة صودا الخبز.

نصف كوب من صودا الخبز.

كوب من الخل.

نصف كوب من الجل المنظف.

ماء ساخن للتنظيف.

إسفنجة مناسبة للتنظيف.

خطوات تنظيف عيون البوتاجاز

قومي بإزالة عيون البوتاجاز من موضعها على سطحه، ومن ثم قومي بنقعها في دخل وعاء مناسب به ماء ساخن مع إضافة كل المكونات التي سبق التعرف عليها.

يجب أن يتم نقع عيون البوتاجاز في داخل المحلول المنظف حتى تتخلص من الاتساخات والدهون التي تلتصق على سطحها، وإزالة الرواسب الموجودة عليها بمنتهى السهولة.

تنظيف عيون البوتاجاز المحروقة هي طريقة عبقرية للحفاظ على العيون من البقع والاوساخ والصدا لأن البوتاجاز يحتاج الي تنظيف بشكل دائم حتى لا تتراكم علية الدهو

تنظيف عيون البوتاجاز بملح الليمون

تعتبر تلك الخلطة من الخلطات الممتازة والفعالة التي تقضي على آثار الحروق الموجودة على سطح عيون البوتاجاز، ومكونات الخليط نتعرف عليها من خلال ما يلي:

نصف كوب من الملح.

نصف كوب من الملح الليمون.

كمية ملائمة من عصير الليمون.

جل منظف.

إسفنجة مناسبة للتنظيف.

طريقه تحضير واستخدام الخليط

استخدمي وعاء مناسب وقومي فيه بنقع عيون البوتاجاز في المحلول.

يجب أن تستمري في فرك عيون البوتاجاز بشكل جيد بعد نقعها ويتم فركها بقطعة من الإسفنج ملائمة.

غسل العيون جيدا للتخلص تماما من آثار الحروق وتلميعها بقطعة نظيفة من القماش.

يمكن لكي أن تقومي بتنظيف عيون البوتاجاز المحروقة من خلال اتباع بعض من الوصفات التي لا تكلفك الكثير من المال أو الجهد

إذا كانت عيون البوتاجاز شديدة الاتساخ، يمكنك تركها في المزيج لمدة أطول حتى تتمكن الصودا الخبز من التغلغل في الدهون والأوساخ، كما أنه يمكنك استخدام كمية أقل من صودا الخبز إذا كانت عيون البوتاجاز صغيرة ثم بعد ذلك احرصي على ارتداء القفازات الواقية أثناء تنظيف عيون البوتاجاز وتلميعها من اول استعمال.