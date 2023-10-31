انت الان تتابع خبر “اعمليها بنفسك في البيت”أفضل طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم بقوام ثقيل هتعملى كمية كبيرة بتكاليف قليلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر سلطة الطحينة واحدة من أنواع السلطات المحببة للكثير من الناس وتقوم ربات البيوت بإعدادها إلى جانب المشاوي والكثير من الأكلات السريعة، ولكن من الممكن أن تقومي بتحضير الطحينة الخام في المنزل وبسهولة وبتكلفة أقل مما لو اشتريتيها من المحلات وبسعر مناسب وطعم لا يقاوم وتكون مغذية أكثر ومكوناتها صحية ومضمونة، ولذلك نتعرف في المقال على تحضير الطحينة الخام وخطوات تجهيزها لعمل أفضل سلطة طحينة في المنزل.

طريقة عمل الطحينة الخام

الطحينة الخام في البيت تكون أفضل كثيرًا من شرائها جاهزة من المحلات وبمكونات ومقادير سهلة ومتوفرة يمكنك عمل كم كبير من الطحينة بأقل تكلفة ويكون طعمها ألذ وأغنى، وفيما يلي نتعرف على وصفة الطحينة الخام الأصلية.

مكونات الطحينة الخام البيتي

يمكنك أن تحضري تلك المكونات الآتية لعمل أفضل طحينة خام نتعرف على مكوناتها كما يلي:

1 كوب من السمسم المحمص الأحمر.

نصف كوب من الزيت.

رشة من الملح.

كوب سمسم غير محمص.

خطوات تحضير الطحينة خام

حضري طاسة تكون بحجم متسع وعميقة ويجب أن تسخن على النار حتى يتم تحميص السمسم.

يمكنك تحميص كمية السمسم ولكن على نار تكون هادئة مع التقليب بشكل مستمر حتى لا يحترق السمسم.

جهزي كبة الخلاط لتضعي فيها السمسم بعد أن يتم تحميصه مع كمية السمسم غير المحمص.

ضرب السمسم جيدا حتى يتحول إلى مسحوق بودر ويكون ناعم.

بعد التأكد من تحول كل السمسم من حبيبات إلى مطحون ناعم يمكنك أن تستخدمي حوالي ربع كوب من الزيت فقط وتقومي بوضعه في الدورق ثم أضيفي كمية السمسم المطحون.

أضيفي بقية كمية زيت ولكن بشكل تدريجي وذلك حتى يتحول السمسم إلى مزيج ناعم مع الزيت ويكون كريمي القوام.

طريقة أخرى لتحضير الطحينة الخام

مكونات الوصفة

1 كوب من السمسم المحمص.

1 كوب فول سوداني محمص.

رشة ملح.

نصف كوب زيت.

خطوات التحضير

حضري كبة الخلاط وقومي بفرم السوداني المحمص جيدا

بعد ذلك قومي بفرم السمسم بشكل جيد ومن ثم أضيفي الزيت تدريجيًا.

الخطوة التالية تكون بضبط قوام الطحينة بتشغيل الخلاط أكثر من مرة.

تعبأ الطحينة ببرطمان معقم.

هناك الكثير من الفوائد التي تحتوي عليها الطحينة الخام عند تناولها حيث إن الطحينة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الإمساك كما أنها تحتوي الطحينة الخام على نسبة عالية من فيتامين E، وهذا الفيتامينن مضاد للأكسدة يحمي البشرة والشعر من التلف.

من المعروف ان الطحينة الخام تستخدم في العديد من الأطباق العربية والعالمية مثل الحمص، والفلافل والفول والسلطات والشوربات

يمكن إضافة القليل من الملح إلى الخليط حسب الرغبة.

يمكن تخزين الطحينة في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين.

فوائد الطحينة

الطحينة هي مصدر غني بالعناصر الغذائية، فهي تحتوي على البروتين، والألياف، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية، والتي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد.